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Com Cruzeiro, é definida a tabela do Mundial de Clubes de vôlei

Campeonato será disputado na Polônia em dezembro, com duas equipes representando o Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 15:19
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Jogadores do Cruzeiro Vôlei em uniforme azul celebram em quadra durante partida.
Cruzeiro na Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro)

Nesta quinta-feira (29), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou a tabela oficial do Mundial de Clubes masculino de 2026, que ocorrerá na Polônia entre 15 e 20 de dezembro. O Brasil terá dois representantes: Campinas e Cruzeiro. A venda de ingressos começa no dia 30 de outubro.

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No Grupo A, o Campinas enfrentará os anfitriões do Zawiercie, em um confronto decisivo marcado para 17 de dezembro. A equipe campineira busca superar a campanha de 2025, quando foi eliminada pelo Perugia nas semifinais, para avançar ainda mais na competição.

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O Grupo B terá o Cruzeiro, que tenta ampliar seu histórico no Mundial de Clubes. O time mineiro divide com o Trentino o recorde de cinco títulos e busca o sexto para se tornar o maior vencedor da competição. Após um desempenho abaixo do esperado em 2025, o Cruzeiro quer garantir uma medalha que igualaria o recorde de dez pódios do Trentino.

Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.
Jogadores do Campinas comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

O torneio reunirá oito clubes de quatro continentes, com jogos nas cidades polonesas de Katowice, Sosnowiec e Częstochowa. Além das equipes brasileiras, participam o Zawiercie, campeão polonês; o Perugia, atual campeão mundial; Ziraat Bankkart, da Turquia; Foolad Sirjan Iranian, do Irã; Jakarta Bhayangkara, da Indonésia; e Al Ahly, do Egito.

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A fase de grupos será disputada de 15 a 17 de dezembro, com o Grupo A jogando na Arena Sosnowiec e o Grupo B na Arena Katowice, ambos com dois jogos diários. Os dois melhores times de cada grupo avançam para as semifinais, que acontecerão em Częstochowa após um dia de descanso, em 18 de dezembro.

As semifinais estão marcadas para 19 de dezembro na DMD Arena Częstochowa, com as disputas pelo bronze e ouro no dia seguinte, no mesmo local. Os ingressos para todas as fases estarão disponíveis a partir das 10h do dia 30 de outubro, no horário da Europa Central.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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