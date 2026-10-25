Tijuca define estratégia para voltar à elite do vôlei feminino
Após o rebaixamento, equipe carioca aposta em um projeto de longo prazo para voltar a disputar a elite do voleibol nacional
Rebaixado para a Superliga B na última temporada, o Tijuca Tênis Clube buscou reestruturar a instituição com o intuito não só de retornar à primeira divisão nacional, mas também de conseguir se manter nela. O clube tijucano aposta no desenvolvimento de jovens atletas e na profissionalização de sua estrutura para sustentar um eventual acesso ou manter uma base sólida de jogadoras mais experientes em caso de permanência na segunda divisão.
O Lance! apurou, com exclusividade, os bastidores da negociação com o treinador Marcos Miranda, a chegada de novos patrocinadores e as tratativas para a contratação de duas atletas.
Mudança no comando técnico
Com passagens por clubes nacionais e internacionais, além da Seleção Brasileira, Marcos Miranda foi anunciado como novo treinador da equipe após deixar o Fluminense na última temporada. Aos 64 anos, o técnico se encaixou no perfil buscado pelo clube: um profissional experiente, com uma metodologia de trabalho consistente, foco na qualidade dos treinamentos e atenção ao desenvolvimento das atletas, tanto nos aspectos técnicos quanto humano, em um projeto de longo prazo.
Um dos objetivos da equipe da Zona Norte é formar um elenco identificado com o clube, com custos compatíveis com o orçamento, além de elevar o nível técnico da equipe e contribuir para o fortalecimento da Superliga e da Seleção Brasileira.
A comissão técnica demonstrou entusiasmo com o projeto pelas propostas apresentadas pelo Tijuca, pelo compromisso com a formação das atletas e pela possibilidade de desenvolver um trabalho consistente em busca de resultados.
Novos reforços a caminho
Apesar das saídas de peças importantes, como Ariele, que foi para o Flamengo, Lelê, contratada pelo SESI Bauru, e Paula Mohr, que acertou com o Mackenzie, o clube carioca encaminhou a contratação de duas atletas: Joseline Landeros e Nicoll Torres Tegue.
Aos 25 anos, Joseline Landeros atua como líbero e chega para reforçar o elenco com experiência internacional. A atleta acumula passagens por Cafeteras, UDEM, Clube Kairós, Ireris, Absheron e Turan VC, do Azerbaijão, onde conquistou o prêmio de melhor líbero da competição. Nas categorias de base da seleção mexicana, foi eleita melhor receptora e líbero na temporada 2015/16 e melhor defensora nas temporadas 2016/17 e 2017/18. No profissional, voltou a conquistar o prêmio de melhor defensora na temporada 2022/23.
Aos 19 anos, Nicoll Torres Tegue chega para atuar como ponteira. A jogadora acumula experiência no voleibol sul-americano, com passagens pelo Instituto Central, da Argentina, pelo Club Olympic La Paz, da Bolívia, e pela equipe sub-21 do Flamengo, pela qual atua atualmente.
Em 2024, Nicoll estreou pela seleção colombiana de base. Em 2026, conquistou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, torneio vencido pelo Brasil.
Vínculo com patrocinadores
O Tijuca manterá a parceria com o Supermercado Zona Sul na temporada 2026/27. Vice-presidente de esportes terrestres do clube, Saulo Morais destacou a continuidade do apoio, que acompanha a equipe desde a Superliga B.
A parceria deve ganhar um novo capítulo em 2027, com a inauguração de uma loja física do supermercado na região. A empresa está entre as apoiadoras do voleibol tijucano e mantém vínculo com o clube ao longo de sua trajetória na modalidade.
— O Supermercado Zona Sul está ao nosso lado desde a Superliga B, acompanhou o Tijuca na elite e permanece conosco nesta nova etapa.Essa continuidade demonstra confiança no clube e na dimensão do projeto —, afirmou o dirigente ao Lance!.
Além do Zona Sul, o Tijuca firmou parceria com o Grupo SADA, conglomerado empresarial sediado em Minas Gerais e com atuação no voleibol. A empresa patrocina o Sada Cruzeiro desde 2009, período em que a equipe mineira conquistou cerca de 60 títulos.
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