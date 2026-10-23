Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Siga Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei

Partida abre o calendário nacional masculino de vôlei

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 20:43
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Cruzeiro Vôlei Celebram Uma Ação Partida.
Cruzeiro na disputa do bronze do Paulista de vôlei (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Nesta sexta-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), Cruzeiro e Campinas se enfrentam pelo título da Supercopa masculina de vôlei. A partida acontece Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina. ATUALIZAÇÃO: Cruzeiro 0 x 1 Campinas

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Cruzeiro

0

23

12

0

Campinas

1

25

10

0

2º set

  • Leal na potência - 12 a 10
  • Ace de Ítalo - 10 a 10
  • Douglas pontua pela pipe - 10 a 9
  • Cruzeiro abre dois de vantagem - 9 a 7
  • Oppenkoski saca para fora - 7 a 6
  • Bloqueio de Lucão - 6 a 6
  • Bruno Lima explora o bloqueio - 4 a 3
  1. Douglas Souza coloca para baixo pela pipe - 2 a 2

1º set

  • Lucão saca para fora - 25 a 23
  1. Bruno Lima fica na rede em bola difícil - 24 a 22
  • Set point para o Campinas - 24 a 21
  • Douglas atac para fora - 23 a 21
  • Oppenkoski pontua na diagonal - 23 a 20
  • Bruno Lima de xeque - 23 a 19
  • Douglas Souza explora o bloqueio
  1. Na bola de meio, o Campinas volta a rodar - 20 a 19
  • Cruzeiro chega ao empate - 19 a 19
  • Horácio Dileo pede tempo - 19 a 17
  • Bloqueio de Lucão! 19 a 17
  • Bruno Lima vira mais uma - 19 a 14
  • Filipe Ferraz para o jogo pela segunda vez - 18 a 14
  • Lucão ataca para fora - 18 a 14
  • Leal passa pelo bloqueio triplo - 15 a 13
  • Douglas Souza larga no meio da quadra - 12 a 7
  • Filipe Ferraz pede tempo técnico - 10 a 5
  • Ace de Bruninho - 9 a 5
  • Bruno Lima para baixo! 8 a 5
  • Leal pontua pela pipe - 6 a 4
  • Bruno Lima usa o bloqueio - 4 a 2
  • Leal pontua na diagonal - 2 a 1
  • Ace de Douglas Souza - 2 a 0
  • Rodriguinho erra o saque - 1 a 0
  • Começa a partida!

PRÉ-JOGO

  • Partida marcada para as 21h (de Brasília)
Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.
Jogadores do Campinas comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

A Supercopa reúne o campeão da Superliga (Cruzeiro) e da Copa Brasil (Campinas) da última temporada. Coincidentemente, foram as duas equipes que fizeram a final de ambos os campeonatos em 2025/26. O Cruzeiro é o maior campeão da Supercopa, com sete títulos. Já o Campinas busca levantar o troféu pela primeira vez.

continua após a publicidade

Na atual temporada, a Raposa ficou com o terceiro lugar do Campeonato Mineiro, vencido pelo Minas. Enquanto, no Paulista, o time campineiro faturou o título.

➡️ Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27

Confira os elencos das equipes para 2026/27

CRUZEIRO

  • Centrais: Lucão, Otávio, Velasco e Bruno
  • Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Wilian e Manuel Armoa
  • Opostos: Wallace e Oppenkoski
  • Levantadores: Matheus Brasília, Gustavo e Rapha Vieira
  • Líberos: Alexandre e Arthur
  • Técnico: Filipe Ferraz

CAMPINAS

  1. Centrais: Pinta, Yan, Wítallo e Éder
  2. Ponteiros: Martínez, Marcus, Vini e Douglas Souza
  3. Opostos: Bruno Lima e Acerola
  4. Levantadores: Bruninho e Cristiano
  5. Líberos: Pedrinho e Bandini

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏐✅ Ficha técnica

Cruzeiro x Campinas - Supercopa feminina de vôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e ge tv (canal no Youtube)

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.

Vôlei

Sesc Flamengo bate Brasília e segue 100% na Superliga

Há 37 minutos
Cruzeiro Vôlei se cumprimenta na Supercopa, em quadra, com uniformes brancos e detalhes azuis

Vôlei

Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei: horário e onde assistir

Há 3 horas
Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Vôlei

Justiça Desportiva bane Tifanny da Superliga de vôlei

Há 4 horas
Promessas da Superliga masculina 2026/27

Vôlei

Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27

Há 13 horas
Fernando Cachopa pediu a jogadora Sofia Monza em noivado em setembro

Vôlei

Do pódio ao altar: Cachopa planeja casamento com medalha olímpica após LA 2028

Há 13 horas
Fernando Cachopa olha para bola de vôlei e realiza movimento de levantamento

Vôlei

Cachopa recorda derrotas para Rússia e Argentina nas Olimpíadas: 'Inveja'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Ao lado de Flávio, Fernando Cachopa levanta em jogo da Seleção Brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024

Cachopa vê Brasil como surpresa nas Olimpíadas: 'Quero acreditar'

Lucarelli comemora ponto agarrando Darlan pela nuca, com as duas mãos, em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Cachopa culpa Darlan por 'cera' em Brasil x Argentina: 'Não precisava'

Sesc RJ Flamengo comemora vitória na estreia da Superliga de vôlei 2026/27

Sesc Flamengo estreia com vitória na Superliga; veja resultados

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano

Gabi Guimarães e Julia Bergmann disputam título no vôlei italiano

Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Cachopa revela angústia com críticas de ídolos à Seleção: 'Nó na garganta'

Fabi e Alison Mamute no Hall da Fama do Voleibol, em traje formal, posando no palco.

Fabi e Alison 'Mamute' são homenageados no Hall da Fama do vôlei

Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.

Campinas bate Suzano em tie-break 'interminável' e é campeão paulista de vôlei

Jogadoras do Minas Abel Moda Vôlei em uniforme azul comemorando durante a Superliga de vôlei

Minas sofre, mas vence Brusque na abertura da Superliga de vôlei

Quatro equipes despontam como favoritas à Superliga feminina de vôlei 2026/27

Praia Clube, Sesc Flamengo e mais: como chegam os favoritos da Superliga de vôlei?

Três jogadoras da Superliga feminina de vôlei em ação: saque à esquerda, ataque no centro e jogadora nº9 à direita.

Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Tifanny confirma aposentadoria ao fim da temporada: 'Difícil'

Osasco Vôlei celebra na Supercopa, time feminino em abraço diante da rede.

Osasco supera Praia Clube e conquista a Supercopa de vôlei

Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

CBV buscará reverter liberação de Tifanny pela Justiça