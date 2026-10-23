AO VIVO: Siga Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei
Partida abre o calendário nacional masculino de vôlei
Nesta sexta-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), Cruzeiro e Campinas se enfrentam pelo título da Supercopa masculina de vôlei. A partida acontece Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina. ATUALIZAÇÃO: Cruzeiro 0 x 1 Campinas
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Cruzeiro
0
23
12
0
Campinas
1
25
10
0
2º set
- Leal na potência - 12 a 10
- Ace de Ítalo - 10 a 10
- Douglas pontua pela pipe - 10 a 9
- Cruzeiro abre dois de vantagem - 9 a 7
- Oppenkoski saca para fora - 7 a 6
- Bloqueio de Lucão - 6 a 6
- Bruno Lima explora o bloqueio - 4 a 3
- Douglas Souza coloca para baixo pela pipe - 2 a 2
1º set
- Lucão saca para fora - 25 a 23
- Bruno Lima fica na rede em bola difícil - 24 a 22
- Set point para o Campinas - 24 a 21
- Douglas atac para fora - 23 a 21
- Oppenkoski pontua na diagonal - 23 a 20
- Bruno Lima de xeque - 23 a 19
- Douglas Souza explora o bloqueio
- Na bola de meio, o Campinas volta a rodar - 20 a 19
- Cruzeiro chega ao empate - 19 a 19
- Horácio Dileo pede tempo - 19 a 17
- Bloqueio de Lucão! 19 a 17
- Bruno Lima vira mais uma - 19 a 14
- Filipe Ferraz para o jogo pela segunda vez - 18 a 14
- Lucão ataca para fora - 18 a 14
- Leal passa pelo bloqueio triplo - 15 a 13
- Douglas Souza larga no meio da quadra - 12 a 7
- Filipe Ferraz pede tempo técnico - 10 a 5
- Ace de Bruninho - 9 a 5
- Bruno Lima para baixo! 8 a 5
- Leal pontua pela pipe - 6 a 4
- Bruno Lima usa o bloqueio - 4 a 2
- Leal pontua na diagonal - 2 a 1
- Ace de Douglas Souza - 2 a 0
- Rodriguinho erra o saque - 1 a 0
- Começa a partida!
PRÉ-JOGO
- Partida marcada para as 21h (de Brasília)
A Supercopa reúne o campeão da Superliga (Cruzeiro) e da Copa Brasil (Campinas) da última temporada. Coincidentemente, foram as duas equipes que fizeram a final de ambos os campeonatos em 2025/26. O Cruzeiro é o maior campeão da Supercopa, com sete títulos. Já o Campinas busca levantar o troféu pela primeira vez.
Na atual temporada, a Raposa ficou com o terceiro lugar do Campeonato Mineiro, vencido pelo Minas. Enquanto, no Paulista, o time campineiro faturou o título.
➡️ Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27
Confira os elencos das equipes para 2026/27
CRUZEIRO
- Centrais: Lucão, Otávio, Velasco e Bruno
- Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Wilian e Manuel Armoa
- Opostos: Wallace e Oppenkoski
- Levantadores: Matheus Brasília, Gustavo e Rapha Vieira
- Líberos: Alexandre e Arthur
- Técnico: Filipe Ferraz
CAMPINAS
- Centrais: Pinta, Yan, Wítallo e Éder
- Ponteiros: Martínez, Marcus, Vini e Douglas Souza
- Opostos: Bruno Lima e Acerola
- Levantadores: Bruninho e Cristiano
- Líberos: Pedrinho e Bandini
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🏐✅ Ficha técnica
Cruzeiro x Campinas - Supercopa feminina de vôlei
📅 Data e horário: sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e ge tv (canal no Youtube)
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