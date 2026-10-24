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Cruzeiro, Campinas e mais: como chegam os favoritos à Superliga

Cruzeiro, Campinas e Minas largam na frente pela busca do troféu

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Os Jogadores fazem o tempo Renata/ems em Partida da Superliga Masculina de Vôlei.
Equipes favoritas ao título da Superliga masculina 2026/27 (Fotos: Agência i7/Sada Cruzeiro, Reprodução/Suzano e Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

A Superliga masculina de vôlei começa neste sábado (24) com três principais equipes postulantes ao título entre os 12 participantes. Cruzeiro, maior campeão; Campinas, com batidas na trave consecutivas, e Minas, recheado de estrelas, largam na frente na busca por levantar o troféu da temporada 2026/27 do mais importante compromisso do calendário nacional.

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O Cruzeiro é o atual bicampeão da Superliga, além de ser a equipe que mais subiu ao topo do pódio no campeonato — 10 vezes. Pelo tri, o clube começou a temporada com algumas dificuldades. Com a mesma base do elenco de 2025/26, tendo Douglas Souza como a baixa mais significativa, a Raposa ficou apenas com o terceiro lugar do Mineiro, encerrando uma sequência de 16 títulos consecutivos. Na Supercopa, em um jogo equilibrado, faturou o título sobre o Campinas no tie-break.

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Para superar o início inconstante, o Cruzeiro espera uma maior adaptação de Yoandy Leal no elenco. O cubano naturalizado brasileiro volta à equipe após oito anos. Na primeira passagem, o ponteiro de 2,01m acumulou algumas conquistas, como de quatro edições do Mundial de Clubes e cinco da Superliga. Além de Leal, o Cruzeiro tem Lucão, Oppenkoski, Brasília e Rodriguinho como principais peças, sob o comando de Filipe Ferraz.

Cruzeiro Vôlei se cumprimenta na Supercopa, em quadra, com uniformes brancos e detalhes azuis
Cruzeiro na disputa do bronze do Campeonato Mineiro masculino de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

➡️ Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27

Campinas: para deixar de 'bater na trave'

O Campinas chegou à final da Superliga nas últimas três edições, mas, em todas, ficou com o vice-campeonato. Em 2024/25, para o Sesi Bauru, e, nas duas mais recentes, para o Cruzeiro. Em busca de deixar essa "sina" para trás e vencer a competição pela primeira vez, o time campineiro foi ao mercado atrás de dois nomes experientes. O ponteiro Douglas Souza e o central Éder Carbonera aparecem como principais reforços do elenco, que conta também com Bruninho e Bruno Lima como pilares.

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As novidades parecem ter dado certo. O Campinas levantou a taça do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo, demonstrando firmeza e seriedade em quadra. Na final contra o Suzano, o tie-break terminou apenas em 34 a 32. Mantendo este ritmo, o time campineiro se aproxima de quebrar o grande tempo na fila de espera. Na Supercopa, a partida contra o Cruzeiro também foi para o quinto set, mas terminou com resultado negativo para a equipe.

Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.
Jogadores do Campinas comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

A 'seleção' mineira

Sem vencer a Superliga desde 2006/07, o Minas apostou em um elenco recheado de estrelas para esta temporada. Nomes que defenderam a Seleção Brasileira neste ano, os ponteiros Lucarelli e Honorato, o líbero Maique e o oposto Bryan chegam para reforçar a equipe comandada por Pedro Uehara — o Peu —, novo técnico da equipe. As novidades significam bons nomes tanto para a defesa quanto para o ataque, com destaque para a potência de Bryan. A revelação da Superliga 2025/26 pelo Guarulhos tem tudo para brilhar também nesta edição e levar o Minas ao lugar que não chega há 19 anos.

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Minas comemora ponto na final do Mineiro de vôlei contra o Praia Clube
Minas comemora ponto na final do Mineiro de vôlei contra o Praia Clube (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
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