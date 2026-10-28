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Duda tem data para voltar à ação ao lado de Ana Patrícia; confira

Atleta disputará a próxima etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, marcada para este final de semana

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 14:11
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Jogadora de vôlei de praia sorri na quadra, com viseira branca Red Bull e shorts pretos
Duda Lisboa voltará à ação com Ana Patrícia após pausa na carreira (Foto: Divulgação/CBV)

Duda Lisboa está afastada das competições de vôlei de praia desde julho, quando anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Mas o retorno já tem data confirmada. Ao lado de Ana Patrícia, a campeã olímpica disputará, a partir desta sexta-feira (30), a etapa de Maceió do Circuito Brasileiro.

O anúncio foi feito pela agência da atleta, por meio das redes sociais. Confira:

"Depois de um período longe das competições, Duda Lisboa está pronta para voltar às areias!

Ao lado de Ana Patrícia, nossa campeã olímpica retorna na etapa de Maceió do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece na Praia de Jaraguá.

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A estreia está prevista para sexta-feira (30/10), marcando o início de mais um capítulo dessa parceria que já fez tanta história!"

Durante o período de ausência de partidas competitivas, Duda passou a compartilhar nas redes sociais bastidores de sua rotina de treinamentos. Além disso, desabafou sobre dificuldades vividas após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, ao lado de Ana Patrícia.

Com os braços para o alto, Duda, de boca aberta, comemora ponto com Ana Patrícia, de costas, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
Duda e Ana Patrícia são as atuais campeãs olímpicas do vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

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Duda Lisboa já realizou duas pausas na carreira

Em novembro de 2025, a dupla desistiu do Mundial de Vôlei de Praia antes de disputar as oitavas de final. Na ocasião, Duda publicou um texto nas redes sociais e revelou que vinha sofrendo com crises de ansiedade ao longo do ano, sendo a mais intensa delas durante a competição na Austrália. A decisão de abandonar a disputa foi tomada em consenso com Ana Patrícia, que não vivia um bom momento fisicamente, após sofrer uma lesão na coxa no início da temporada.

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O retorno da dupla às quadras veio em março de 2026, pelo Circuito Brasileiro. Na primeira etapa do Circuito Mundial da temporada, em João Pessoa (PB), as atuais campeãs olímpicas conquistaram a medalha de prata.

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Já em 31 de julho deste ano, uma nova pausa foi confirmada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), por meio do seguinte comunicado:

"Informamos que a campeã olímpica Duda Lisboa fará uma pausa na participação em competições até o mês de novembro deste ano, com o objetivo de chegar ao início da corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028 em sua melhor condição física e mental. Já Ana Patrícia disputará a etapa elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta, dentro de um planejamento individualizado previamente definido.

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A decisão foi tomada em conjunto pela dupla, comissão técnica, equipe médica, Praia Clube, Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Comitê Olímpico do Brasil (COB), sempre com foco na melhor preparação e performance da dupla Duda e Ana Patrícia para o novo ciclo olímpico.

Durante este período, Duda e Ana Patrícia seguirão seu planejamento de treinamentos no Praia Clube."

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