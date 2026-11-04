Monte Carmelo vira sobre Suzano na Superliga; veja resultados
Outros dois jogos agitaram esta terça-feira (3) na competição
Pela segunda rodada da Superliga masculina, o Monte Carmelo venceu o Suzano de virada por 3 sets a 1, nas parciais 23/25, 25/23, 25/23 e 25/13, no Ginásio Raul Belém, no Triângulo Mineiro. Com o resultado, a equipe soma o primeiro resultado positivo na competição em três jogos disputados, incluindo um adiantado da 10ª rodada. Além deste, mais dois duelos agitaram a noite desta terça-feira (3).
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Apesar da derrota, Robert foi o maior pontuador do confronto contra o Monte Carmelo. O ponteiro anotou 18 pontos, entre 3 de saque e 15 de ataque. Pelo lado vencedor, o oposto André foi quem mais se destacou, com 16 acertos.
Com a primeira vitória no currículo pela Superliga 2026/27, o Monte Carmelo volta à quadra na próxima segunda-feira (9), contra o Minas, às 18h30 (de Brasília). Já o Suzano mede forças com o Guarulhos às 21h (de Brasília) de quarta (11).
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Outros jogos desta terça-feira (3)
No primeiro jogo do dia (3), o Minas, fora de casa, bateu o Goiás por 3 sets a 0, nas parciais 25/20, 25/22 e 25/29. O oposto Bryan foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos. Com a vitória, a equipe soma 6 pontos e vai à segunda posição da Superliga.
Já em jogo simultâneo a Monte Carmelo x Suzano, o Campinas sofreu, chegou a estar dois sets atrás, mas superou o São José no tie-break (23/25, 23/25, 25/21, 25/17 e 15/8). Os dois pontos conquistados levam a equipe ao terceiro lugar da tabela, com 5 no total.
Confira os resultados da 2ª rodada da Superliga masculina:
- Montes Claros 3 x 1 Norde (25/18, 28/26, 25/27 e 25/18)
- Sesi Bauru 3 x 0 Praia Clube (25/22, 25/15 e 25/23)
- Cruzeiro 3 X 1 Guarulhos (22/25, 26/24, 25/17 e 27/25)
- Minas 3 x 0 Goiás (25/20, 25/22 e 25/19)
- Campinas 3 x 2 São José (23/25, 23/25, 25/21, 25/17 e 15/8)
- Monte Carmelo 3 x 1 Suzano (23/25, 25/23, 25/23 e 25/13)
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