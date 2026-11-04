Monte Carmelo vira sobre Suzano na Superliga; veja resultados

Pela segunda rodada da Superliga masculina, o Monte Carmelo venceu o Suzano de virada por 3 sets a 1, nas parciais 23/25, 25/23, 25/23 e 25/13, no Ginásio Raul Belém, no Triângulo Mineiro. Com o resultado, a equipe soma o primeiro resultado positivo na competição em três jogos disputados, incluindo um adiantado da 10ª rodada. Além deste, mais dois duelos agitaram a noite desta terça-feira (3).

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Apesar da derrota, Robert foi o maior pontuador do confronto contra o Monte Carmelo. O ponteiro anotou 18 pontos, entre 3 de saque e 15 de ataque. Pelo lado vencedor, o oposto André foi quem mais se destacou, com 16 acertos.

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Com a primeira vitória no currículo pela Superliga 2026/27, o Monte Carmelo volta à quadra na próxima segunda-feira (9), contra o Minas, às 18h30 (de Brasília). Já o Suzano mede forças com o Guarulhos às 21h (de Brasília) de quarta (11).

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Outros jogos desta terça-feira (3)

No primeiro jogo do dia (3), o Minas, fora de casa, bateu o Goiás por 3 sets a 0, nas parciais 25/20, 25/22 e 25/29. O oposto Bryan foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos. Com a vitória, a equipe soma 6 pontos e vai à segunda posição da Superliga.

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Minas vence Goiás pela segunda rodada da Superliga masculina de vôlei (Foto: Karen Yohanna / Saneago Goiás Vôlei)

Já em jogo simultâneo a Monte Carmelo x Suzano, o Campinas sofreu, chegou a estar dois sets atrás, mas superou o São José no tie-break (23/25, 23/25, 25/21, 25/17 e 15/8). Os dois pontos conquistados levam a equipe ao terceiro lugar da tabela, com 5 no total.

Confira os resultados da 2ª rodada da Superliga masculina: