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André e Renato são campeões do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2026

Dupla garante o campeonato com uma etapa de antecedência

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 19:18
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Dois jogadores de vôlei de praia em uniforme azul posam juntos na quadra, sorrindo, com a rede ao fundo.
André e Renato conquistam título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2026 (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

A temporada 2026 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia já tem seus campeões na categoria masculina. André e Renato asseguraram o título nacional com uma etapa de antecedência, após conquistarem a medalha de ouro na etapa de Maceió, em Alagoas, no último domingo (1º). O resultado marcou a terceira vitória da dupla na competição, disputada pelos atletas em parceria pela primeira vez neste ano.

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A conquista também teve um significado especial para os dois atletas. Renato celebrou seu primeiro título brasileiro, enquanto André chegou ao quinto campeonato nacional da carreira. O capixaba já havia levantado o troféu em outras quatro oportunidades: nas temporadas 2018/2019, ao lado de Evandro, 2019/2020, 2020/2021 e 2022, quando formou dupla com George.

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Após a confirmação do título, André destacou a importância do resultado, especialmente por ter retomado as competições depois de um período afastado das quadras. Segundo o atleta, o planejamento inicial era reconstruir gradualmente o ritmo de jogo e desenvolver o entrosamento com Renato.

— Este é o ano em que retorno a jogar, depois de um período sabático. Era o ano para retornar aos poucos, entrosar a dupla com o Renato. Acabou que tudo aconteceu muito rápido, tudo acelerou do meio do ano até aqui.

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Dupla André e Renato em ação na etapa de vôlei de praia.
André e Renato em ação na etapa de Maceió do Circuito Brasileiro de vôlei de praia (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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O jogador também ressaltou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e a dedicação dos profissionais envolvidos no projeto. André ainda elogiou as características do parceiro e demonstrou confiança na continuidade da parceria.

— Estamos nos ajustando, com uma equipe nova, profissionais que ainda não tinham experiência no vôlei de praia. Uma equipe dedicada, compromissada. O Renato é um atleta muito focado, talentoso. Fico muito feliz de termos alcançado um resultado tão importante.

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Disputa feminina segue aberta

Diferentemente da categoria masculina, o campeonato feminino de 2026 ainda não tem suas vencedoras definidas. A disputa pelo título nacional será encerrada na última etapa do Circuito Brasileiro, marcada para Itapema, em Santa Catarina, entre os dias 2 e 6 de dezembro.

Com a vitória em Maceió, Hegê e Vitória assumiram a liderança da classificação geral e passaram a depender do próprio desempenho na etapa decisiva para buscar o título da temporada. Na sequência do ranking aparecem Verena e Thainara, que seguem na disputa pelo campeonato. A definição ficará para o último compromisso do calendário nacional.

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