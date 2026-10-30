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Sorteio de Copa do Mundo de vôlei acontecerá em mina de sal; entenda

Evento ocorrerá em 3 de dezembro na mina de sal de Wieliczka; logo oficial do torneio também foi revelado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 09:36
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Lucarelli comemora ponto agarrando Darlan pela nuca, com as duas mãos, em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino
Lucarelli e Darlan comemoram ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Nesta sexta-feira (30), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo masculina de vôlei de 2027 será realizado na mina de sal de Wieliczka, próxima a Cracóvia, na Polônia, em 3 de dezembro. O local, que funcionou por 700 anos e é Patrimônio Mundial da Unesco, receberá o evento a 125 metros de profundidade.

O complexo subterrâneo tem cerca de 240 quilômetros de túneis escavados e teve a produção de sal encerrada em 1996. A mina atrai diariamente cerca de nove mil visitantes e possui câmaras que chegam a 330 metros abaixo da superfície.

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Salão subterrâneo de mina de sal com lustres, visitantes explorando as rochas.
Sorteio da Copa do Mundo masculina de vôlei acontecerá na mina de sal Wieliczka, na Polônia (Foto: Reprodução)

Logo da Copa do Mundo masculina de vôlei é revelado

Além do anúncio do local inusitado para o sorteio, a FIVB revelou o logotipo oficial da Copa do Mundo de 2027. O design incorpora elementos essenciais do vôlei, como jogadores, bola, rede e torcedores, representados por uma onda na base do símbolo. A silhueta geral remete ao troféu icônico da competição, que foi apresentado aos fãs na Polônia em 2014 e se tornou o emblema principal do torneio.

Logo oficial da Copa do Mundo masculina de vôlei, Poland 27.
Logo oficial da Copa do Mundo masculina de vôlei 2027 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Maciej Bogusz, diretor de marketing da Copa do Mundo, destacou que o logo reflete a essência do esporte e a importância dos torcedores, além de antecipar o que está sendo preparado para o evento que será sediado no próximo ano.

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— O logotipo da Copa do Mundo de Voleibol Masculino de 2027, na Polônia, engloba todos os elementos fundamentais do voleibol: ele traz não apenas os jogadores, a bola e a rede, mas também os torcedores — que tornam o voleibol algo tão singular —, representados por uma onda que percorre a base do design. A silhueta geral remete, naturalmente, ao icônico troféu da Copa do Mundo, apresentado aos torcedores pela primeira vez na Polônia, em 2014, e que, desde então, tornou-se o símbolo definitivo do principal evento da modalidade. Esta é uma primeira amostra do que está sendo preparado para o torneio que estamos muito entusiasmados em sediar no próximo ano.

O sorteio em Wieliczka marcará o início oficial da preparação para a Copa do Mundo masculina de vôlei de 2027, que promete reunir as principais seleções do mundo em solo polonês. A competição acontece entre 10 e 26 de setembro.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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