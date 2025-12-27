Seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial
O time masculino terminou na terceira colocação
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou duas medalhas ao longo de 2025 e se consolidou como uma das principais potências do ranking da FIVB. Com 428 pontos, a equipe de José Roberto Guimarães terminou o ano na segunda colocação, atrás somente da Itália.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Na Liga das Nações (VNL), as duas únicas derrotas da equipe foram para as italianas. A primeira ocorreu na fase preliminar da competição, por 3 sets a 0; ainda assim, o Brasil avançou em segundo lugar na tabela. Na fase final, a seleção superou o Japão por 3 sets a 2 na semifinal, mas acabou superada pelas europeias na decisão por 3 sets a 1.
No Mundial, o Brasil terminou a fase de grupos em primeiro, com 100% de aproveitamento. De novo na semi, encontrou as italianas, que venceram por 3 sets a 2. Apesar da derrota, o elenco conseguiu se recuperar e no dia seguinte venceu o Japão e saiu com a medalha de bronze.
Vale ressaltar que o ranking da FIVB mede o desempenho de 222 seleções e contabiliza cada set de todas as partidas oficiais. A dificuldade do adversário também é considerada no cálculo: vencer a número 1 do mundo garante uma pontuação muito superior a superar a 100ª colocada.
➡️Thaisa critica saque de Karakurt e abre o jogo: 'É tão baixo nível'
Top 10 seleções
- Itália – 484.15 pontos
- Brasil – 428.00 pontos
- Turquia – 368.09 pontos
- Polônia – 359.86 pontos
- Japão – 346.26 pontos
- China – 337.02 pontos
- Estados Unidos – 336.03 pontos
- Holanda – 270.58 pontos
- Sérvia – 261.31 pontos
- Alemanha – 254.86 pontos
- República Dominicana – 254.68 pontos
- Canadá – 230.99 pontos
- França – 222.91 pontos
- Bélgica – 211.23 pontos
- República Tcheca – 194.30 pontos
- Ucrânia – 190.20 pontos
- Argentina – 182.42 pontos
- Tailândia – 171.66 pontos
- México – 166.82 pontos
- Eslovênia – 161.08 pontos
- Quênia – 158.49 pontos
- Colômbia – 157.31 pontos
- Porto Rico – 149.24 pontos
- Romênia – 148.02 pontos
- Bulgária – 144.25 pontos
- Suécia – 141.12 pontos
- Cuba – 139.83 pontos
- Vietnã – 136.75 pontos
- Grécia – 131.02 pontos
- Espanha – 130.15 pontos
- Hungria – 123.17 pontos
- Suíça – 113.70 pontos
- Eslováquia – 112.34 pontos
- Finlândia – 108.01 pontos
- Cazaquistão – 105.06 pontos
- Croácia – 103.75 pontos
- Taipé Chinês – 100.11 pontos
- Peru – 99.82 pontos
- Áustria – 99.68 pontos
- Coreia do Sul – 99.63 pontos
- Matéria
- Mais Notícias