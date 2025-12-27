menu hamburguer
Seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial

O time masculino terminou na terceira colocação

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/12/2025
08:29
Seleção Brasileira de vôlei feminino no Mundial (Foto: VolleyBall World)
A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou duas medalhas ao longo de 2025 e se consolidou como uma das principais potências do ranking da FIVB. Com 428 pontos, a equipe de José Roberto Guimarães terminou o ano na segunda colocação, atrás somente da Itália.

Na Liga das Nações (VNL), as duas únicas derrotas da equipe foram para as italianas. A primeira ocorreu na fase preliminar da competição, por 3 sets a 0; ainda assim, o Brasil avançou em segundo lugar na tabela. Na fase final, a seleção superou o Japão por 3 sets a 2 na semifinal, mas acabou superada pelas europeias na decisão por 3 sets a 1.

No Mundial, o Brasil terminou a fase de grupos em primeiro, com 100% de aproveitamento. De novo na semi, encontrou as italianas, que venceram por 3 sets a 2. Apesar da derrota, o elenco conseguiu se recuperar e no dia seguinte venceu o Japão e saiu com a medalha de bronze.

Vale ressaltar que o ranking da FIVB mede o desempenho de 222 seleções e contabiliza cada set de todas as partidas oficiais. A dificuldade do adversário também é considerada no cálculo: vencer a número 1 do mundo garante uma pontuação muito superior a superar a 100ª colocada.

Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Top 10 seleções

  1. Itália – 484.15 pontos
  2. Brasil – 428.00 pontos
  3. Turquia – 368.09 pontos
  4. Polônia – 359.86 pontos
  5. Japão – 346.26 pontos
  6. China – 337.02 pontos
  7. Estados Unidos – 336.03 pontos
  8. Holanda – 270.58 pontos
  9. Sérvia – 261.31 pontos
  10. Alemanha – 254.86 pontos
  11. República Dominicana – 254.68 pontos
  12. Canadá – 230.99 pontos
  13. França – 222.91 pontos
  14. Bélgica – 211.23 pontos
  15. República Tcheca – 194.30 pontos
  16. Ucrânia – 190.20 pontos
  17. Argentina – 182.42 pontos
  18. Tailândia – 171.66 pontos
  19. México – 166.82 pontos
  20. Eslovênia – 161.08 pontos
  21. Quênia – 158.49 pontos
  22. Colômbia – 157.31 pontos
  23. Porto Rico – 149.24 pontos
  24. Romênia – 148.02 pontos
  25. Bulgária – 144.25 pontos
  26. Suécia – 141.12 pontos
  27. Cuba – 139.83 pontos
  28. Vietnã – 136.75 pontos
  29. Grécia – 131.02 pontos
  30. Espanha – 130.15 pontos
  31. Hungria – 123.17 pontos
  32. Suíça – 113.70 pontos
  33. Eslováquia – 112.34 pontos
  34. Finlândia – 108.01 pontos
  35. Cazaquistão – 105.06 pontos
  36. Croácia – 103.75 pontos
  37. Taipé Chinês – 100.11 pontos
  38. Peru – 99.82 pontos
  39. Áustria – 99.68 pontos
  40. Coreia do Sul – 99.63 pontos

