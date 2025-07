VNL feminina: Brasil tem retrospecto positivo contra rivais da semana final

A Seleção Brasileira feminina de vôlei retorna à quadra na próxima quarta-feira (9) para a última etapa da Liga das Nações (VNL), e o nível de dificuldade aumenta consideravelmente. A equipe brasileira enfrentará seleções que figuram entre as cinco melhores da competição, mas o retrospecto é favorável.

A estreia será contra a Bulgária, que atualmente está na 13ª colocação e venceu apenas três partidas nas últimas semanas. Esta será a seleção de pior posicionamento na tabela que o Brasil enfrentará nesta fase. Nos últimos 10 anos, as equipes se enfrentaram cinco vezes, todas vencidas pela Seleção comandada por Zé Roberto. A única vitória búlgara ocorreu em 2013, no Grand Prix.

No dia seguinte, quinta-feira (10), o Brasil enfrentará a França, 11ª colocada na VNL. Nos últimos cinco confrontos diretos, foram três vitórias brasileiras contra duas francesas, ou seja, o duelo mais equilibrado.

Na sexta-feira (11), o Brasil terá seu duelo mais difícil da semana, contra a Polônia, segunda colocada no ranking da VNL. O histórico recente aponta para 11 confrontos nos últimos dez anos, com oito vitórias do Brasil e três da Polônia. Em 2024, foram três encontros, incluindo a disputa pelo 3º lugar da VNL, que terminou com triunfo das polonesas.

Por último, as adversárias serão as japonesas, que ocupam o quinto lugar na tabela. No último confronto entre as seleções, em junho do ano passado, o Japão venceu por 3 a 2, também pela VNL. No entanto, no retrospecto geral histórico, o Brasil leva larga vantagem sobre as japonesas.

Brasil x Canadá, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Lista de convocadas da Seleção

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle