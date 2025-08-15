Pan Júnior: Brasil confirma favoritismo e leva ouro no vôlei feminino
Seleção defende título em Cali e garante vaga para os Jogos de Lima 2027
PARAGUAI - O ginásio na sede do Comitê Olímpico Paraguaio estava cheio para a final do vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Apesar da massiva presença dos locais nesta sexta-feira (15), feriado em comemoração à fundação da capital paraguaia, a seleção contou com forte apoio das arquibancadas para conquistar a medalha de ouro ao vencer o México por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.
A equipe comandada pelo técnico Marcos Miranda, conhecido como Marcão, demostrou resiliência em quadra, já que precisou reverter placares adversos no segundo e terceiro sets para encaminhar a vitória.
— A gente sabia que não seria fácil. Quando tiveram os momentos de dificuldade a gente tentou se unir bastante, o Marcão também e a comissão técnica dando sempre o apoio pra gente, de entender que esses momentos aconteceriam e que do outro lado também tinha um time que treinou tanto quanto a gente, que queria esse ouro tanto quanto a gente. Todo mundo sabe o quanto a preparação mental é importante - avaliou a central Juju, eleita melhor jogadora da competição.
Além da medalha de ouro, a seleção feminina de vôlei garantiu a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Com o título invicto, o Brasil mantém a hegemonia na competição, já que conquistou o título na edição de estreia, em Cali 2021.
Campanha no Pan Júnior
No Grupo B para a fase classificatória, o Brasil superou México, Chile e República Dominicana, terminando com três vitórias. Na semifinal, reencontro com a República Dominicana e nova vitória do Brasil, por 3 sets a 0.
Equipe do Brasil Sub-23
Levantadoras: Helô e Maria Clara Carvalhaes
Opostas: Jaque Schmitz e Gabi Carneiro
Ponteiras: Maria Clara Andrade, Ana Rüdiger, Stephany e Camilly Salomé
Centrais: Juju, Adria e Livia
Líbero: Lelê
