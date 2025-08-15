‘Giba neles’: lenda do vôlei revela segredos da carreira e aposentadoria

Um dos maiores ícones da história do vôlei mundial, Giba compartilhou com pormenores suas vivências com Carol Barcellos no sexto episódio da primeira temporada do videocast “Gigantes para Gigantes”. Oriundo de Londrina (PR), o dono de um currículo que abrange um ouro olímpico, três títulos mundiais e um lugar no Hall da Fama do vôlei, o ex-atleta recorda instantes cruciais de sua trajetória, aborda os desafios da aposentadoria e revela os bastidores da jornada que o consagrou como um dos maiores campeões de sua modalidade.

Giba narra, por exemplo, que o evento mais marcante de sua vida ocorreu até mesmo antes de vestir a camisa da Seleção — Eu recordo com exatidão de quando não me permitiram fazer a seleção no antigo Esporte Clube Libanês. Sem aquela recusa, não teria conquistado nenhuma medalha. Não teria chegado uma hora mais cedo e saído uma hora mais tarde, treinado na areia enquanto os outros iam descansar. Depois do Mundial, retornei lá e expressei minha gratidão ao técnico — O “não” que tanto estimulou o jovem esportista resultou em 37 medalhas, sendo 26 ouros.

Ao discorrer sobre o conjunto que transformou a Seleção Brasileira em sinônimo de pódio por mais de uma década, o campeão olímpico enfatizou: — Um amparava o outro: este era um dos grandes segredos do nosso time — Essa postura estava conectada à maneira como Giba exercia sua liderança dentro e fora das quadras. — Líder você não forma, ele surge. E você alcança essa liderança com carinho, com reprimendas e mostrando o que é o correto — assevera o ex-capitão da seleção.

Sobre a vida após a carreira, Giba continua em busca de um novo propósito — Eu estou procurando compreender qual é o efeito que preciso causar para deixar um legado. Porque eu gerei um impacto quando era jogador e ele criou o meu legado — Residindo em Bandeirantes, interior do Paraná, o convidado divide seu tempo entre momentos com sua família e viagens a negócios — Estou viajando mais do que quando atuava —

Entre gargalhadas, rememorou o instante em que descobriu seu famoso slogan — Eu não fazia ideia do que era o ‘Giba neles’. Quando desci no aeroporto, todos berravam isso. Eu pensei: ‘Que diabos é isso de ’Giba neles’, rapaz?!' — O bordão proferido por Galvão Bueno durante os Jogos Olímpicos de Atenas se tornou o título do seu livro biográfico.