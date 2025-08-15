AO VIVO: Brasil e Itália buscam vaga na final do Mundial Sub-21 de Vôlei

O Brasil enfrenta a Itália neste sábado (16) na semifinal do Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, às 6h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World. Assista ao vivo abaixo:

A Seleção Brasileira de vôlei feminino teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final e avançaram na competição.

A Itália, por sua vez, teve uma campanha parecida, com quatro vitórias e uma derrota. Na etapa eliminatória, a equipe europeia também demonstrou superioridade ao vencer as chinesas por 3 a 0.

Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

O Brasil, maior vencedor da história do Mundial Sub-21 de vôlei feminino, busca seu sétimo título e tenta quebrar um jejum de 18 anos sem vencer a competição. Com seis ouros, a seleção lidera o quadro de medalhas geral.

A Itália, por sua vez, aparece em terceiro com dois títulos, conquistados mais recentemente, em 2011 e 2021. Historicamente, as brasileiras levam vantagem no retrospecto, mas a Itália obteve bons resultados recentes no cenário internacional, sendo campeã mundial em 2021 e finalista em 2023.

