Brasil atropela Argentina e vai a semifinal do Mundial de vôlei Sub-21

O Brasil enfrentou a Argentina na última quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. Com a vitória, a equipe brasileira espera o confronto entre Turquia e Japão para saber a adversária na semifinal.

Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Em uma atuação dominante, a seleção brasileira começou o jogo com força e abriu uma boa vantagem, mas a Argentina reagiu, chegando a empatar e virar o placar no primeiro set. Apesar da dificuldade inicial, o Brasil soube aproveitar os erros das adversárias para fechar o set e seguir controlando a partida. Com um desempenho impecável em bloqueios e recepção no terceiro set, a equipe brasileira não deu chances às argentinas, confirmando a vitória e a vaga na próxima fase do campeonato. Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, a equipe brasileira dominou o confronto e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio.

PLACAR GERAL | BRA 3 X 0 ARG

1º SET BRA 25 X 19 ARG | 2º SET BRA 25 X 18 ARG | 3º SET BRA 25 X 14 ARG

1º SET

A seleção brasileira começou tendo domínio absoluto do jogo e logo abriu 6 a 1, mas deixou as argentinas se aproximarem e empatarem rapidamente, chegando até a tomar a frente no placar do primeiro set. Apesar de terem empatado e ficado à frente na parcial, a equipe argentina cometeu muitos erros. A seleção brasileira soube aproveitar para sair na frente no primeiro set, com a vitória por 25 a 19. Com destaque para a ponteira e capitã Aline.

2º SET

A segunda parcial começou disputada. Embora a Argentina tenha aberto 3 a 0 logo no início, a seleção brasileira conseguiu reagir rapidamente, sem dar tempo para as argentinas dominarem o jogo, e logo empatou. A partida continuou brigada, mas no final do set o Brasil contou novamente com os erros das adversárias e com a ajuda da capitã Aline e da central Luana, abrindo 2 a 0 no placar geral da partida.

3º SET

O terceiro set do Brasil foi impecável. A seleção foi muito eficiente na recepção e nos bloqueios, o que causou muita dificuldade para a Argentina. A equipe brasileira dominou o set e saiu vitoriosa com o placar de 25 a 14.

Elenco do Brasil