O técnico da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Zé Roberto, anunciou uma novidade no elenco para a última etapa da VNL, que acontece entre os dias 9 e 13 de julho, em Chiba, no Japão. A líbero Marcelle Arruda, que ficou afastada das últimas duas rodadas devido a uma lesão no joelho, retorna agora para a fase final.

Nos oito jogos realizados, a Seleção Brasileira contou com a titular Laís e a reserva Kika Motta como opções de líbero. Com o retorno de Marcelle, Kika Motta ficou fora da lista de convocadas. A ponteira Aline Segato também não viajou com a equipe. O motivo de sua ausência não foi divulgado.

Gabi Guimarães em ação na VNL

Zé Roberto também já pode contar com a ponteira Gabi Guimarães, que foi crucial para reforçar a confiança e a potência no ataque de rede da equipe. A jogadora ficou fora da primeira semana para se recuperar de uma temporada intensa na Itália, onde atua pelo Conegliano.

A Seleção ocupa o terceiro lugar na tabela, com apenas uma derrota para a Itália no último jogo da primeira semana, no Maracanãzinho, por 3 sets a 0. O Brasil venceu a República Tcheca, os Estados Unidos, a Alemanha, a Bélgica, o Canadá, a República Dominicana e a Turquia.

Zé Roberto, técnico da Seleção Brasileira, durante a VNL (Foto: VNL)

Lista de convocadas da Seleção

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

