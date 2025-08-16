Sucesso da base na VNL inspira campeãs do vôlei no Pan Júnior
Atletas que conquistaram o título em Cali integram a seleção principal
PARAGUAI - Na última sexta-feira (15), a seleção feminina de vôlei sub-23 conquistou o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, confirmando a hegemonia do Brasil no evento, que teve sua estreia na edição de Cali 2021. Daquele time, Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle se destacaram na seleção principal durante a VNL 2025 e servem como modelo para as atuais campeãs.
— A gente sempre vê as mais velhas como inspiração, estar aqui e poder estar representando muito bem o Brasil, chegar no lugar mais alto do pódio, faz com que a gente entenda que a gente também tem essa responsabilidade das próximas gerações virem com força total, saberem que o lugar do Brasil é esse - declarou a central Juju, eleita melhor bloqueadora e MVP do Pan Júnior.
A ponteira Ana Rudiger, principal pontuadora da final e eleita a melhor de sua posição no campeonato, fez questão de destacar o peso da camisa brasileira no voleibol e a importância de disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior já que, além da medalha de ouro, o título também garantiu a vaga no Pan de Lima 2027 e representa um passo na construção do novo ciclo.
— O Brasil tem uma história linda no voleibol, no mundo todo, a gente vem passando por uma renovação e é de extrema importância essa oportunidade que a gente teve aqui, de estar representando o Brasil, de todo mundo estar podendo jogar e mostrando voleibol. Eu espero ainda poder contribuir por muito tempo com a seleção - declarou Ana Rudiger
Campanha no Pan Júnior
No Grupo B para a fase classificatória, o Brasil superou México, Chile e República Dominicana, terminando com três vitórias. Na semifinal, reencontro com a República Dominicana e nova vitória do Brasil, por 3 sets a 0. A medalha de ouro foi disputada com o México e ficou com o Brasil, após vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.
Equipe do Brasil Sub-23
Levantadoras: Helô e Maria Clara Carvalhaes
Opostas: Jaque Schmitz e Gabi Carneiro
Ponteiras: Maria Clara Andrade, Ana Rüdiger, Stephany e Camilly Salomé
Centrais: Juju, Adria e Livia
Líbero: Lelê
Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
