Sucesso da base na VNL inspira campeãs do vôlei no Pan Júnior

PARAGUAI - Na última sexta-feira (15), a seleção feminina de vôlei sub-23 conquistou o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, confirmando a hegemonia do Brasil no evento, que teve sua estreia na edição de Cali 2021. Daquele time, Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle se destacaram na seleção principal durante a VNL 2025 e servem como modelo para as atuais campeãs.

continua após a publicidade

➡️Pan Júnior: Brasil confirma favoritismo e leva ouro no vôlei feminino

— A gente sempre vê as mais velhas como inspiração, estar aqui e poder estar representando muito bem o Brasil, chegar no lugar mais alto do pódio, faz com que a gente entenda que a gente também tem essa responsabilidade das próximas gerações virem com força total, saberem que o lugar do Brasil é esse - declarou a central Juju, eleita melhor bloqueadora e MVP do Pan Júnior.

A ponteira Ana Rudiger, principal pontuadora da final e eleita a melhor de sua posição no campeonato, fez questão de destacar o peso da camisa brasileira no voleibol e a importância de disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior já que, além da medalha de ouro, o título também garantiu a vaga no Pan de Lima 2027 e representa um passo na construção do novo ciclo.

continua após a publicidade

— O Brasil tem uma história linda no voleibol, no mundo todo, a gente vem passando por uma renovação e é de extrema importância essa oportunidade que a gente teve aqui, de estar representando o Brasil, de todo mundo estar podendo jogar e mostrando voleibol. Eu espero ainda poder contribuir por muito tempo com a seleção - declarou Ana Rudiger

Ana Rudiger foi a melhor ponteira do Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/COB)

Campanha no Pan Júnior

No Grupo B para a fase classificatória, o Brasil superou México, Chile e República Dominicana, terminando com três vitórias. Na semifinal, reencontro com a República Dominicana e nova vitória do Brasil, por 3 sets a 0. A medalha de ouro foi disputada com o México e ficou com o Brasil, após vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.

continua após a publicidade

➡️Parceria com Calderano e missão em Paris: conheça promessa do tênis de mesa

Equipe do Brasil Sub-23

Levantadoras: Helô e Maria Clara Carvalhaes

Opostas: Jaque Schmitz e Gabi Carneiro

Ponteiras: Maria Clara Andrade, Ana Rüdiger, Stephany e Camilly Salomé

Centrais: Juju, Adria e Livia

Líbero: Lelê

Juju foi eleita MVP do Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/ COB)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)