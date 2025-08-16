Jogadora anota mais de 50 pontos e quebra recorde no Mundial de vôlei

A oposta da seleção da Argélia, Alida Bennour, registrou seu nome na história do Mundial de vôlei Sub-21. A jogadora de 18 anos marcou 51 pontos neste sábado (16), em uma partida contra o México pela disputa do 24º lugar. Apesar do desempenho impressionante, a Argélia saiu derrotada por 3 sets a 2.

A oposta se tornou a maior pontuadora da competição, com 156 pontos no total. Na partida contra o México, ela teve 46% de aproveitamento no ataque, com 47 acertos em 101 tentativas, além de três aces e um ponto de bloqueio.

Bennour, que está iniciando sua carreira internacional, vai atuar pelo Vandœuvre Nancy, da França, na próxima temporada. No futuro, a jogadora pretende atuar nas fortes ligas da Itália e da Turquia, mas antes, quer concluir seus estudos na universidade.

Com seus 51 pontos, Alida Bennour agora se junta a um seleto grupo de jogadoras no Mundial Sub-21 que conseguiram atingir a marca de 50 pontos em uma única partida. As outras atletas são Polina Rahimova, do Azerbaijão, com 58, Elitsa Vasileva, da Bulgária, com 57, e Nicole Fawcett, dos Estados Unidos, com 55 pontos.

Alida Bennour anota 51 pontos no Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)<br>

Brasil joga mal e cai para Itália

O Brasil foi derrotado pela Itália na madrugada deste sábado (16) por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/21 e 25/19, e está fora do Mundial de vôlei Sub-21, em Surabaya, na Indonésia.

Agora, a Seleção aguarda o vencedor da partida entre Japão e Bulgária, que acontece às 9h (de Brasília), para conhecer seu adversário na disputa pela medalha de bronze. O jogo será neste domingo (17), e o horário ainda será definido pela Confederação.