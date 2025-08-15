Vôlei: Brasil chega à final do Pan Júnior e busca bicampeonato; veja onde assistir

A Seleção Brasileira feminina de vôlei Sub-23 venceu a República Dominicana por 3 sets a 0, na última quinta (14), com parciais de 25/22, 25/19 e 25/13, e garantiu uma vaga na final dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que acontecem no Paraguai. Agora, o Brasil vai em busca do ouro contra o México, nesta sexta (15).

Brasil x México BRA MEX Final Pan-Americano Júnior Data e Hora Sexta-feira (15), às 15h (de Brasília) Local Assunção, no Paraguai Árbitro Onde assistir BandSports (tv fechada), Cazé TV e Time Brasil (YouTube)

Na competição, a Seleção fez uma campanha perfeita, com quatro vitórias e apenas dois sets perdidos em quatro jogo. O México, por sua vez, realizou um campeonato parecido e superou a favorita Argentina, por 3 sets a 0, nas quartas.

Brasil e México estavam no Grupo B, na etapa classificatória, e se enfrentaram na primeira rodada. Na ocasião, a Seleção bateu o rival por 3 sets a 1 (25/18, 21/25, 25/15 e 25/15) e busca repetir o feito para conquistar o bicampeonato, vencido em 2021, quando o elenco Sub-23 ainda contava com Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle, atletas que foram prata na VNL deste ano e estarão na disputa do Mundial com a Seleção principal.

Equipe do Brasil Sub-23

Levantadoras: Helô e Maria Clara Carvalhaes

Opostas: Jaque Schmitz e Gabi Carneiro

Ponteiras: Maria Clara Andrade, Ana Rüdiger, Stephany e Camilly Salomé

Centrais: Juju, Adria e Livia

Líbero: Lelê

Seleção Brasileira de vôlei feminino durante os jogos Pan-Americanos Júnior (Foto: Reprodução X)

Brasil avança para semifinal no Mundial Sub-21

O Brasil enfrentou a Argentina na última quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. Com a vitória, a equipe brasileira espera o confronto entre Turquia e Japão para saber a adversária na semifinal.

Com um desempenho impecável em bloqueios e recepção, a equipe brasileira não deu chances às argentinas, confirmando a vitória e a vaga na próxima fase do campeonato. Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, a equipe brasileira dominou o confronto e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio.