Bernardinho convoca seis novos jogadores para a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou mais seis jogadores chamados pelo técnico Bernardinho para integrar a preparação da Seleção Brasileira Masculina visando a Liga das Nações (VNL). Entre os nomes revelados nesta quinta-feira (7) estão o do levantador Fernando Cachopa e do ponteiro Arthur Bento, convocados em definitivo.

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➡️ Com Darlan, Bernardinho convoca novos nomes para Seleção Brasileira

Outros quatro jovens destaques da Superliga 2025/26 foram convidados para os treinamentos: Leo Lukas e Samuel, do Minas; Paulo Vinicios, do Praia Clube; e Robert, do Suzano. As adições mostram que Bernardinho dará sequência ao processo de renovação da Seleção, que foi vice-campeã da VNL e eliminada na fase de grupos do Campeonato Mundial em 2025.

Com 30 anos de idade e duas participações em Olimpíadas no currículo, Cachopa é o mais experiente dos atletas convocados pelo treinador até o momento. Atualmente no Milano, da Itália, o levantador assumiu a titularidade da equipe verde-amarela com a saída de Bruninho, após os Jogos de Paris 2024.

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➡️ Bernardinho anuncia primeiros convocados para a VNL

Já Arthur Bento é um dos principais nomes da nova safra do vôlei brasileiro e presença recorrente na Seleção sob o comando de Bernardinho. Cria do Minas, o ponteiro de 21 anos e 2,05m também está jogando na Itália, pelo Modena.

Os seis novos atletas se apresentam no próximo domingo (10), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Assim, Bernardinho passará a ter à disposição 17 atletas, sendo 13 convocados e quatro convidados.

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Veja como está a Seleção Brasileira de Bernardinho

Cachopa, Arthur Bento, Maique e Lucarelli em ação pela Seleção Brasileira no Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)

CONVOCADOS

Arthur Bento - ponteiro (Modena - ITA)

Barreto - central (Sesi Bauru)

Bryan - oposto (Guarulhos)

Darlan - oposto (Verona - ITA)

Douglas Pureza - líbero (Sesi Bauru)

Fernando Cachopa - levantador (Milano - ITA)

Gabriel Bieler - levantador (Suzano)

Guilherme Voss - central (Tours - FRA)

Honorato - ponteiro (Slepsk Suwalki - POL)

Lukas Bergmann - ponteiro (Piacenza - ITA)

Maicon - ponteiro (Gebze Belediyesi - TUR)

Maique - líbero (Guarulhos)

Thiery - central (Sesi Bauru)

CONVIDADOS

Leo Lukas - ponteiro (Minas)

Paulo Vinicios - ponteiro (Praia Clube)

Robert - ponteiro (Suzano)

Samuel - oposto (Minas)

Seleção de Bernardinho se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Masculina, em Brasília

10/06: Brasil x Irã - 20h

11/06: Brasil x Bélgica - 20h

13/06: Brasil x Sérvia - 11h

14/06: Brasil x Argentina - 18h

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