Após uma difícil passagem no Mundial de Clubes, o Praia Clube enfim fez sua reestreia na Superliga Masculina de vôlei neste sábado (10). A equipe mineira derrotou o Goiás por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/19 e 23/25 e 25/23. O duelo, válido pela 12ª rodada da liga nacional, aconteceu no Ginásio do UTC, casa do time de Uberlândia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a vitória, o Praia se mantém na terceira posição da Superliga. O time conta com 26 pontos conquistados após 10 vitórias e apenas duas derrotas. Do outro lado, o Goiás fecha o Top 5 da liga de vôlei, com 18 pontos, seis vitórias e seis derrotas.

Como foi o jogo?

O primeiro set começou sem muito volume de jogo, mas com jogadas decisivas de ambos os lados que mantiveram o placar acirrado. Em boa parte da parcial, a vantagem de quatro pontos foi bem administrada pelo Praia Clube. A equipe mineira, no entanto, não demorou para selar a vitória por 25 a 17 com uma sequência impressionante de saques do ponteiro Paulo.

continua após a publicidade

O segundo set seguiu roteiro parecido com o da parcial inicial, com o Praia Clube mais consistente e controlando as ações desde os primeiros pontos, abrindo vantagem e administrando o placar até fechar em 25 a 19. Já o terceiro foi marcado por um apagão da equipe mineira, que passou a sofrer com erros consecutivos e permitiu que o Goiás crescesse no jogo, aproveitando as falhas para equilibrar as ações e manter a parcial aberta até os pontos finais.

Assim como no fim da terceira parcial, o Goiás começou o set final com a vantagem no placar. O Praia Clube, por sua vez, respondeu e se manteve colocado até a virada em 13 a 12. A partir daí, foram os mandantes que controlaram as ações do jogo, mesmo com uma surpreendente crescente dos visitantes nos lances finais. A vitória por 25 a 23 foi selada com uma jogada de muita inteligência de Rhendrick.

continua após a publicidade

➡️ Lenda do vôlei americano e MVP de Tóquio 2020 anuncia aposentadoria

➡️ Flamengo x Fluminense na Superliga Feminina: horário e onde assistir ao clássico

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Praia Clube volta à quadra nesta quarta-feira (14), às 18h30 (de Brasília) contra o Viapol Vôlei São José. Já o Goiás enfrenta o Campinas (Vôlei Renata), no mesmo dia, às 21h (de Brasília).

Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial