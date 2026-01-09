Lenda do vôlei americano e MVP de Tóquio 2020 anuncia aposentadoria

Nesta sexta-feira (9), em entrevista coletiva, a ponteira norte-americana Jordan Larson anunciou que irá se retirar do vôlei profissional no final da temporada 25/26. Aos 39 anos, sendo 21 deles em quadra, a jogadora é um ícone da modalidade nos Estados Unidos. Emocionada, a atleta comunicou sua decisão:

continua após a publicidade

— Após este ano, vou me afastar do vôlei competitivo e, em vez de encarar isso como a linha de chegada, quero passar esta temporada homenageando as pessoas, os lugares e os momentos que moldaram tudo isso.

➡️ Osasco supera Tijuca em sets diretos e segue no G4 da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Atualmente, Larson atua pela equipe de Nebraska, que disputa a League One Volleyball (LOV), dos Estados Unidos. Ela também compõe o quadro de idealizadores da competição e é co-proprietária do time que defende. Ainda na coletiva, Kirsten Bernthal Booth, dirigente do Nebraska, definiu Larson como "a melhor de todos os tempos".

continua após a publicidade

— Quando falamos a palavra "GOAT", estamos realmente olhando para a melhor jogadora de vôlei que já jogou pelo nosso país no feminino — disse Kirsten.

Jordan Larson foi MVP dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: Reprodução)

➡️ Filha de Zé Roberto rebate acusação de Mari: 'Só existe na cabeça dela'

A carreira de Jordan Larson

Pela Seleção dos Estados Unidos, a maior conquista da ponteira foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputado em 2021 em virtude da pandemia. Não suficiente, Larson ainda foi eleita a MVP da competição.

continua após a publicidade

Além disso, subiu ao pódio em outras três oportunidades. Elas foram na conquista da prata em Londres 2012 e em Paris 2024, e na do bronze na Rio 2016.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Por clubes, já jogou em vários países ao redor do mundo. Entre eles, o Milano, da Itália, é o de maior destaque. Larson atuou por lá nas temporadas 2021/22 e 2022/23.