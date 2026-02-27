CBV consegue liminar para Tifanny jogar semifinal da Copa Brasil, mas cabe recurso

A Confederação Brasileira de Vôlei conseguiu vitória parcial para que Tifanny possa participar da Copa Brasil, nesta sexta-feira (27), em Londrina. A 2ª Vara da Fazendo Pública de Londrina concedeu liminar para que o evento possa ser realizado sem limitações de participação. A presença da jogadora, porém, ainda não é garantida porque cabe recurso.

Na noite desta quinta (26), foi aprovada na Câmara de Vereadores de Londrina uma lei que visa proibir a participação de atletas trans em eventos da cidade. Imediatamente, a CBV atuou em duas frentes: na Justiçado Paraná, e no Supremo Tribunal Federal, para que a Copa do Brasil não sofresse os efeitos da lei.

A ofensiva dos parlamentares se fundamenta na Lei Municipal 13.770, promulgada em abril de 2024. O texto veda a participação de atletas cujo gênero divirja do sexo biológico de nascimento em qualquer competição esportiva realizada na cidade. Um dos pontos controversos da legislação é que o rol de proibições abrange termos como "gay, lésbica, bissexual" e, inclusive, "cisgênero".

No STF, o pedido está com a ministra Carmen Lúcia e a CBV ainda aguarda um parecer favorável, que seria definitivo para a participação de todas os atletas no torneio.

Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)

O requerimento para vetar a presença de Tifanny no Moringão foi protocolado em caráter de urgência pela vereadora Jessicão (PP), que também é a autora da lei municipal. A medida recebeu amplo apoio na Câmara, sendo aprovada com 14 votos favoráveis e apenas três contrários.

Única atleta transgênero na história da elite do vôlei feminino nacional, Tifanny Abreu mantém uma rigorosa rotina mensal de exames hormonais para cumprir os requisitos das quadras. Campeã da última Superliga, a oposta tem o apoio total da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e do Osasco. Em nota, a confederação garantiu que "está adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar a participação de atletas devidamente inscritos".

Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv

