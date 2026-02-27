Vôlei: Veja o "Cara a Cara" da semi da Copa Brasil entre Minas e Praia Clube

A rivalidade entre Minas e Praia Clube entrará em quadra mais uma vez. Nesta sexta-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), os times medem forças em busca de uma vaga na final da Copa Brasil de vôlei, disputada em Londrina, no Paraná. Com grandes jogadoras de cada lado, o Lance! analisa o "Cara a Cara" das atletas, posição por posição.

Julia Nowicka x Macris

A polonesa Julia Nowicka, do Minas, disputa a sua primeira temporada no Brasil, mas já vem apresentando um bom entrosamento com suas atacantes, além de ser dona de uma boa distribuição de jogo e conexão com as centrais. No entanto, é inegável o talento superior da levantadora Macris, veterana no vôlei e com passagem memorável pela Seleção Brasileira.

A levantadora Macris, da Seleção Brasileira, durante o Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Maria x Fingall

Ambas as opostas são peças fundamentais de suas respectivas equipes, funcionando como o "desafogo" dos ataques nos momentos de tensão. Porém, nesse cenário, quem apresenta um repertório mais vasto de finalizações é Fingall, do Praia, além de se virar melhor em bola difíceis. Assim, ela desponta como "vencedora" do duelo contra a russa Maria Khaletskaya.

Hilary Johnson x Caffrey

Este é mais um confronto equilibrado entre atletas da mesma posição. Enquanto Johnson aposta na força, Caffrey se mostra mais regular, apesar de também ter ataques potentes como sua principal característica. Tendo isso em vista, a ponteira do Praia sai na frente de sua adversária.

Glayce x Michelle

Apesar de não ser a principal referência ofensiva do Praia, Michelle costuma aproveitar a maioria das bolas que recebe. Além disso, se destaca fora da rede também, contribuindo com bons passes e defesas bem posicionadas. Com isso, a ponteira do Praia se mostra mais completa que Glayce, que se destaca, principalmente, no aproveitamento de bolas rápidas no ataque.

Julia Kudiess x Adenízia

O duelo entre estas centrais marca uma disputa forte entre gerações do vôlei. Porém, no momento, quem se destaca mais é a jovem Julia Kudiess, do Minas. Nas estatísticas oficiais da Superliga, contabilizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a jogadora lidera os quesitos de pontos de bloqueio e de eficiência nesse fundamento.

Júlia Kudiess em vitória do Minas sobre o Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Thaisa x Gabi Martins

Em um confronto de centrais com boa rodagem no vôlei, quem sai na frente é Thaisa. Aos 38 anos, a central segue em alto nível e, do alto de seus 1,96m, é peça essencial da rede mineira, tanto nos ataques quanto nos bloqueios.

Nyeme x Natinha

Ambas as líberos já tiveram passagens pela Seleção e buscam retornar a este posto. Mas, nesta temporada, quem vem se destacando mais é Nyeme, dona de um bom posicionamento de defesa e de passes calibrados. Na Superliga, ela desponta como a melhor passadora até aqui, em termos de eficiência - soma de passes A e B em relação ao total de passes -, o que pode ser essencial para desequilibrar o clássico mineiro desta sexta-feira (27) e garantir o Minas na decisão da Copa Brasil.

Nyeme, líbero do Minas (Foto: Reprodução/ Instagram)

Informações de Minas x Praia Clube na semifinal da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv