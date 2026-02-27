AO VIVO: Acompanhe Sesc Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil de vôlei

Nesta sexta-feira (27), o "vôleifã" terá a chance de acompanhar mais um capítulo de uma grande rivalidade do voleibol nacional. A partir das 18h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Osasco se enfrentam em busca de uma vaga na grande final da Copa Brasil. A partida acontece no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), e tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO SETS: Sesc RJ Flamengo 0 x 1 Osasco (25/21)

Na semi da Copa Brasil, quem tem o melhor elenco: Sesc Flamengo ou Osasco?

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

2º set - Sesc Flamengo 14 x 13 Osasco

Tainara pelo fundo meio! Pontaço!

Na volta, Bianca Cugno para o jogo

Bernardinho para o jogo

Karina na largadinha em cima do bloqueio!

Ace de Helena em cima de Camila Brait! Luizomar para o jogo

É mais um dela! Lorena!

Maiara Basso em uma paralela inteligente!

Karina coloca no chão!

É ace de Tainara!

Bianca Cugno finaliza rally super disputado!

Tainara abre a segunda parcial!

1º set - Sesc Flamengo 21 x 25 Osasco

Com ponto de Caitie Baird, o primeiro set é do Osasco!

Tifanny em quadra, para delírio da torcida!

Caitie Baird larga na inteligência! É set point para o Osasco

Osasco se atrapalha e dá ponto de graça para o adversário

Tainara fica no block!

Larissa explora o bloqueio pelo meio! É seu segundo ponto na partida

Bianca Cugno para fora! Luizomar pede tempo técnico

Tainara coloca no chão!

Dessa vez, é bloqueio simples na Lorena!

A conexão Lorena🤝Giovana segue dando certo!

Karina para baixo!

Helena pontua, e o Sesc Flamengo volta a rodar

Bernardinho para o jogo pela primeira vez e cobra mais energia de sua equipe

Ela vai para o saque, e é ace em cima de Brait!

"De China", Lorena coloca no chão

Maiara Basso para fora! É o terceiro erro de ataque do Osasco nessa reta inicial

É mais um dela! Lorena!

É block do Osasco em cima de Karina!

Lorena pelo meio, para baixo!

Na sequência, ela saca na rede

Ace de Bianca Cugno

Ponto confirmado para o Osasco

Partida paralisada por conta de indefinição quanto a desafio de toque na rede

É bloqueio de Karina! Portas fechadas!

Invasão por cima da levantadora Giovana

Cugno ataca para fora, e o primeiro ponto é do Sesc Flamengo

Pré-jogo: Tudo pronto para o começo da semifinal!

Pré-jogo: A ponteira Simone Lee volta é relacionada após recuperação de lesão, mas começa no banco. No seu lugar, entra Helena.

Pré-jogo: Momento do Hino Nacional no Ginásio do Moringão

Pré-jogo: Equipe em quadra para aquecimento

CBV conseguiu liminar para Tifanny jogar semifinal da Copa Brasil, mas ainda cabe recurso

Campanhas das equipes na competição

A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, em torneio mata-mata. Nas quartas de final, para avançarem às semis, o Flamengo superou o Barueri por 3 sets a 0, e o Osasco, em um confronto acirrado, passou pelo Fluminense no tie-break.

Do outro lado da chave, em mais um tradicional clássico mineiro, Minas e Praia Clube medem forças em busca da vaga restante na decisão do torneio. As equipes entram em quadra logo depois, às 21h (de Brasília), também no Moringão.

Sesc RJ Flamengo vence Paulistano Barueri nas quartas da Copa Brasil de vôlei feminino 2026 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

CBV consegue liminar para Tifanny jogar semifinal da Copa Brasil, mas cabe recurso

Informações de Sesc RJ Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)