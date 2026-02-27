AO VIVO: Acompanhe Sesc Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil de vôlei
Partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR)
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (27), o "vôleifã" terá a chance de acompanhar mais um capítulo de uma grande rivalidade do voleibol nacional. A partir das 18h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Osasco se enfrentam em busca de uma vaga na grande final da Copa Brasil. A partida acontece no Ginásio Moringão, em Londrina (PR), e tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO SETS: Sesc RJ Flamengo 0 x 1 Osasco (25/21)
Relacionadas
➡️ Na semi da Copa Brasil, quem tem o melhor elenco: Sesc Flamengo ou Osasco?
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
2º set - Sesc Flamengo 14 x 13 Osasco
- Tainara pelo fundo meio! Pontaço!
- Na volta, Bianca Cugno para o jogo
- Bernardinho para o jogo
- Karina na largadinha em cima do bloqueio!
- Ace de Helena em cima de Camila Brait! Luizomar para o jogo
- É mais um dela! Lorena!
- Maiara Basso em uma paralela inteligente!
- Karina coloca no chão!
- É ace de Tainara!
- Bianca Cugno finaliza rally super disputado!
- Tainara abre a segunda parcial!
1º set - Sesc Flamengo 21 x 25 Osasco
- Com ponto de Caitie Baird, o primeiro set é do Osasco!
- Tifanny em quadra, para delírio da torcida!
- Caitie Baird larga na inteligência! É set point para o Osasco
- Osasco se atrapalha e dá ponto de graça para o adversário
- Tainara fica no block!
- Larissa explora o bloqueio pelo meio! É seu segundo ponto na partida
- Bianca Cugno para fora! Luizomar pede tempo técnico
- Tainara coloca no chão!
- Dessa vez, é bloqueio simples na Lorena!
- A conexão Lorena🤝Giovana segue dando certo!
- Karina para baixo!
- Helena pontua, e o Sesc Flamengo volta a rodar
- Bernardinho para o jogo pela primeira vez e cobra mais energia de sua equipe
- Ela vai para o saque, e é ace em cima de Brait!
- "De China", Lorena coloca no chão
- Maiara Basso para fora! É o terceiro erro de ataque do Osasco nessa reta inicial
- É mais um dela! Lorena!
- É block do Osasco em cima de Karina!
- Lorena pelo meio, para baixo!
- Na sequência, ela saca na rede
- Ace de Bianca Cugno
- Ponto confirmado para o Osasco
- Partida paralisada por conta de indefinição quanto a desafio de toque na rede
- É bloqueio de Karina! Portas fechadas!
- Invasão por cima da levantadora Giovana
- Cugno ataca para fora, e o primeiro ponto é do Sesc Flamengo
Pré-jogo: Tudo pronto para o começo da semifinal!
Pré-jogo: A ponteira Simone Lee volta é relacionada após recuperação de lesão, mas começa no banco. No seu lugar, entra Helena.
Pré-jogo: Momento do Hino Nacional no Ginásio do Moringão
Pré-jogo: Equipe em quadra para aquecimento
Pré-jogo: CBV conseguiu liminar para Tifanny jogar semifinal da Copa Brasil, mas ainda cabe recurso ➡️Entenda aqui
Campanhas das equipes na competição
A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, em torneio mata-mata. Nas quartas de final, para avançarem às semis, o Flamengo superou o Barueri por 3 sets a 0, e o Osasco, em um confronto acirrado, passou pelo Fluminense no tie-break.
Do outro lado da chave, em mais um tradicional clássico mineiro, Minas e Praia Clube medem forças em busca da vaga restante na decisão do torneio. As equipes entram em quadra logo depois, às 21h (de Brasília), também no Moringão.
🤑🏐 Aposte em quem vencerá a Copa Brasil feminina de vôlei!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ CBV consegue liminar para Tifanny jogar semifinal da Copa Brasil, mas cabe recurso
Informações de Sesc RJ Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Londrina, Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias