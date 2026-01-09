A rivalidade entre Flamengo e Fluminense se estende para além do futebol. E, neste domingo (11), ela será demonstrada mais uma vez na Superliga Feminina de Vôlei 25/26. Os times se enfrentarão no Maracanãzinho, às 19h30 (de Brasília). A partida, que abre a 13ª rodada da competição, será transmitida pelo Sportv 2 e pela VBTV (streaming).

Contra o Fluminense, o Sesc RJ Flamengo busca manter a invencibilidade na Superliga e se afastar ainda mais na liderança. Até aqui, o Rubro-Negro venceu todas as doze partidas que disputou e soma 33 pontos, quatro a frente do Minas, que ocupa a segunda posição da tabela. O último triunfo foi sobre o Barueri por 3 sets a 0, na última quarta-feira (7).

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Já o Tricolor está na briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da competição. A equipe é a sexta colocada da Superliga, com oito vitórias e quatro derrotas. O time soma 19 pontos e é ameaçado pelo Maringá, que vem logo atrás, com 18. O Fluminense chega ao confronto após perder para a própria equipe paranaense pela primeira vez na história, em jogo disputado na última terça-feira (6).

Fluminense x Praia Clube pelo primeiro turno da Superliga 25/26 (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Na partida do turno, disputada apenas em dezembro de 2025 por conta de adiamento, o Flamengo saiu vencedor por 3 sets a 0, na casa do Tricolor. As parciais foram 28/30, 21/25 e 21/25. A partida ainda ficou paralisada por cerca de dez minutos por conta de uma confusão na arquibancada do Ginásio do Hebraica.

✅ Ficha Técnica

Fluminense x Sesc RJ Flamengo - 13° rodada da Superliga feminina 25/26

📆 Data e hora: domingo, 11 de dezembro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Sportv 2 e VBTV (streaming)

