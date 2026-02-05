Maior pontuadora da Superliga renova contrato com o Sesc RJ Flamengo

A norte-americana Simone Lee atua no Brasil pela primeira vez em sua carreira, mas parece que é de casa há muito tempo. Não à toa, nesta quarta-feira (5), o Sesc RJ Flamengo, líder da Superliga Feminina, anunciou a renovação do contrato da ponteira por mais uma temporada.

continua após a publicidade

➡️ Capitã da base e destaque da Superliga, Lelê sonha com Seleção Brasileira

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A jogadora desponta como a maior pontuadora da atual edição do campeonato, de acordo com estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Em 16 jogos disputados, Simone colocou a bola no chão 321 vezes, com atuações essenciais para a campanha do Flamengo até aqui.

Em entrevista à FlamengoTV, após o anúncio da renovação, a atleta compartilhou que não esperava o ótimo início que teve no voleibol brasileiro, mas afirmou que seu foco é no bom desempenho coletivo da equipe rubro-negra.

continua após a publicidade

— Eu só quero ganhar e minha maior prioridade é ganharmos como um time. Isso é suficiente e o mais importante para mim. É muito bom que a gente esteja jogando bem e tão fortes juntas. A gente tem treinado forte e isso se traduz para o jogo, que fica mais fácil. Nós nos damos muito bem e isso, claro, é um detalhe importante. Tem sido uma experiência incrível até então.

Simone Lee na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes/ CBV)

➡️ Com três brasileiros, tabela do Sul-Americano de vôlei é definida

A trajetória de Simone Lee

A ponteira norte-americana chegou ao Flamengo depois de uma temporada no Vallefoglia, da Itália. Anteriormente, Simone teve passagens por clubes da Turquia, da Alemanha e do Japão, após início no voleibol universitário americano.

continua após a publicidade

➡️ Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Feminina

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.