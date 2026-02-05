Fluminense comanda vitória tranquila sobre o Sorocaba na Superliga

Nesta quinta-feira (5), o Fluminense protagonizou uma vitória tranquila sobre o lanterna Sorocaba pela 16ª rodada, a quinta do returno, da Superliga Feminina. A partida foi disputada no Ginásio do Sesi, em Sorocaba, e terminou em 3 sets a 0, nas parciais 20/25, 21/25 e 10/25.

continua após a publicidade

➡️ Osasco e Sesi Bauru disputam o Sul-Americano de vôlei feminino; veja a tabela

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A líbero Marcelle brilhou nos passes e nas defesas e foi premiada com o Troféu VivaVôlei. Nos ataques, quem teve um ótimo desempenho foi Ariane. A oposta tricolor anotou 21 pontos, entre 16 de ataque, quatro de bloqueio e um de saque.

O resultado positivo coloca o Fluminense na sexta posição da tabela, com 24 pontos. Já o Sorocaba amarga a lanterna da Superliga, sem nenhuma vitória em 16 jogos disputados.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O início do primeiro set foi tranquilo para o Fluminense, que logo abriu 4 a 1 e se estabeleceu à frente no placar. O Sorocaba melhorou o volume de jogo e esboçou uma reação, mas não foi suficiente, e o Tricolor fechou a primeira parcial em 25 a 20.

Já o segundo set teve um começo mais equilibrado, e o Sorocaba chegou a abrir uma vantagem de dois pontos. Nesse ritmo, foi o Fluminense quem se impôs na reta final e, assim, ganhou por 25 a 21.

continua após a publicidade

Buscando a vitória para fechar a partida em 3 sets a 0, o Tricolor não deu chances ao Sorocaba na terceira parcial. Rapidamente, o time venceu por 25 a 10, somando três pontos na tabela.

Fluminense na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

O Fluminense volta à quadra nesta terça-feira (10), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Mackenzie. Já o Sorocaba mede forças com o Praia Clube na quarta-feira (11), às 18h30 (de Brasília).

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.