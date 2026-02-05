menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Com três brasileiros, tabela do Sul-Americano de vôlei é definida

Ao todo, são nove times em busca do troféu da competição que garante vaga no Mundial de Clubes

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/02/2026
18:33
Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos BateuBet nas quartas da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraSada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos BateuBet nas quartas da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (5), a Confederação Sul-Americana de Vôlei divulgou a tabela do Campeonato Sul-Americano masculino de Clubes 2026. A competição acontece entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, em Campinas (SP).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Capitã da base e destaque da Superliga, Lelê sonha com Seleção Brasileira

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao todo, são nove times participantes, incluindo três brasileiros: Sada Cruzeiro, Itambé Minas e Campinas (anfitrião). As equipes foram divididas em três chaves, com um clube verde-amarelo em cada. Pelo grupo B, o Cruzeiro será o primeiro a entrar em ação, seguido pelo Minas (grupo C) e pelo Campinas (grupo A).

Confira a agenda da fase de grupos

QUARTA-FEIRA (25/02)

  • Cruzeiro (BRA) x Lagomar (URU) - 14h (de Brasília) - Grupo B
  • Minas (BRA) x Deportivo JML (EQU) - 17h (de Brasília) - Grupo C
  • Campinas (BRA) x Deportivo Murano (CHI) - 20h (de Brasília) - Grupo A

QUINTA-FEIRA (26/02)

  • Cruzeiro (BRA) x Banfield (ARG) - 14h (de Brasília) - Grupo B
  • Minas (BRA) x Ciudad (ARG) - 17h (de Brasília) - Grupo C
  • Campinas (BRA) x San Lorenzo (ARG) - 20h (de Brasília) - Grupo A

SEXTA-FEIRA (27/02)

  • Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h (de Brasília) - Grupo B
  • San Lorenzo (ARG) - Deportivo Murano (CHI) - 17h (de Brasília) - Grupo A
  • Deportivo JML (EQU) x Ciudad (ARG) - 20h (de Brasília) - Grupo C
Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

➡️ Com três equipes brasileiras, grupos do Sul-Americano masculino de vôlei são definidos

Formato de disputa do Sul-Americano de vôlei

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O torneio, que repete o número de participantes da edição anterior, reúne equipes de diferentes países sul-americanos em cinco dias de competição. A importância da disputa é elevada, já que o campeão garante vaga no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Na edição de 2025, o pódio foi dominado por equipes brasileiras. O Cruzeiro se consagrou campeão ao vencer o Praia Clube na final, conquistando seu 11º troféu continental. Já o Sesi Bauru ficou com a terceira posição.

Confira abaixo os grupos da edição 2026:

GRUPO A

  • Vôlei Renata (BRA)
  • San Lorenzo (ARG)
  • Deportivo Muran (CHI)

GRUPO B

  • Sada Cruzeiro (BRA)
  • Banfield (ARG)
  • Lagomar (URU)

GRUPO C

  • Itambé Minas (BRA)
  • Ciudad (ARG)
  • Deportivo JML (EQU)

+Aposte na vitória do seu time na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias