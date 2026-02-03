menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Sabino se aproxima de recorde histórico em vitória do Suzano na Superliga

Oposto teve 44 acertos e flertou com o recorde de pontos por jogo da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/02/2026
16:39
Sabino em vitória do Suzano na Superliga (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)
imagem cameraSabino em vitória do Suzano na Superliga (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)
Na noite desta segunda-feira (3), em jogo equilibrado, o Suzano superou o Sesi Bauru por 3 sets a 2 (27/25, 20/25, 25/22, 28/30 e 15/12). A partida, válida pela 15ª rodada da Superliga Masculina, aconteceu na Arena Suzano (SP). Mais do que pelas parciais acirradas, o duelo ficou marcado pela grande atuação de Sabino, oposto que flertou com o recorde de pontos por jogo da competição.

Na partida, Sabino, premiado com o Troféu VivaVôlei, ampliou seu recorde pessoal na Superliga, marcando 44 pontos. Em vitória contra o Guarulhos na edição de 2023 da competição, o oposto havia anotado 31.

O dono do recorde segue sendo Darlan, que agora atua pelo Verona, clube italiano. Em 2024, quando defendia o Sesi Bauru, o oposto marcou 48 pontos em vitória sobre o Joinville pela semifinal da Superliga.

Situação do Suzano na Superliga

A vitória mantém o Suzano na sexta posição da Superliga Masculina, com 24 pontos conquistados após oito vitórias e sete derrotas. A equipe volta à quadra neste sábado (7), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Minas.

Sabino em vitória do Suzano na Superliga (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)
Sabino em vitória do Suzano na Superliga (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

38

15

12

Praia Clube

35

15

13

Campinas

33

15

11

Minas

27

15

8

Goiás

24

15

8

Suzano

24

14

8

Sesi Bauru

20

15

7

Guarulhos

20

15

7

Monte Carmelo

20

15

7

10º

São José

14

15

4

11º

Joinville Vôlei

13

15

4

12º

JF Vôlei

2

15

1

