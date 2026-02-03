Sabino se aproxima de recorde histórico em vitória do Suzano na Superliga
Oposto teve 44 acertos e flertou com o recorde de pontos por jogo da competição
Na noite desta segunda-feira (3), em jogo equilibrado, o Suzano superou o Sesi Bauru por 3 sets a 2 (27/25, 20/25, 25/22, 28/30 e 15/12). A partida, válida pela 15ª rodada da Superliga Masculina, aconteceu na Arena Suzano (SP). Mais do que pelas parciais acirradas, o duelo ficou marcado pela grande atuação de Sabino, oposto que flertou com o recorde de pontos por jogo da competição.
Na partida, Sabino, premiado com o Troféu VivaVôlei, ampliou seu recorde pessoal na Superliga, marcando 44 pontos. Em vitória contra o Guarulhos na edição de 2023 da competição, o oposto havia anotado 31.
O dono do recorde segue sendo Darlan, que agora atua pelo Verona, clube italiano. Em 2024, quando defendia o Sesi Bauru, o oposto marcou 48 pontos em vitória sobre o Joinville pela semifinal da Superliga.
Situação do Suzano na Superliga
A vitória mantém o Suzano na sexta posição da Superliga Masculina, com 24 pontos conquistados após oito vitórias e sete derrotas. A equipe volta à quadra neste sábado (7), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Minas.
Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
38
15
12
2º
Praia Clube
35
15
13
3º
Campinas
33
15
11
4º
Minas
27
15
8
5º
Goiás
24
15
8
6º
Suzano
24
14
8
7º
Sesi Bauru
20
15
7
8º
Guarulhos
20
15
7
9º
Monte Carmelo
20
15
7
10º
São José
14
15
4
11º
Joinville Vôlei
13
15
4
12º
JF Vôlei
2
15
1
