Sabino se aproxima de recorde histórico em vitória do Suzano na Superliga

Na noite desta segunda-feira (3), em jogo equilibrado, o Suzano superou o Sesi Bauru por 3 sets a 2 (27/25, 20/25, 25/22, 28/30 e 15/12). A partida, válida pela 15ª rodada da Superliga Masculina, aconteceu na Arena Suzano (SP). Mais do que pelas parciais acirradas, o duelo ficou marcado pela grande atuação de Sabino, oposto que flertou com o recorde de pontos por jogo da competição.

Na partida, Sabino, premiado com o Troféu VivaVôlei, ampliou seu recorde pessoal na Superliga, marcando 44 pontos. Em vitória contra o Guarulhos na edição de 2023 da competição, o oposto havia anotado 31.

O dono do recorde segue sendo Darlan, que agora atua pelo Verona, clube italiano. Em 2024, quando defendia o Sesi Bauru, o oposto marcou 48 pontos em vitória sobre o Joinville pela semifinal da Superliga.

Situação do Suzano na Superliga

A vitória mantém o Suzano na sexta posição da Superliga Masculina, com 24 pontos conquistados após oito vitórias e sete derrotas. A equipe volta à quadra neste sábado (7), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Minas.

Sabino em vitória do Suzano na Superliga (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 38 15 12 2º Praia Clube 35 15 13 3º Campinas 33 15 11 4º Minas 27 15 8 5º Goiás 24 15 8 6º Suzano 24 14 8 7º Sesi Bauru 20 15 7 8º Guarulhos 20 15 7 9º Monte Carmelo 20 15 7 10º São José 14 15 4 11º Joinville Vôlei 13 15 4 12º JF Vôlei 2 15 1

