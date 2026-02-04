Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Feminina
Jogos acontecem entre quinta (5) e sexta-feira (6)
A Superliga Feminina chega à sua 15ª rodada, a quinta do returno, nesta quinta (5) e sexta-feira (6). O Sesc RJ Flamengo tem chance de se isolar ainda mais na liderança da competição. Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs, segue com contornos agitados. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!
O Sesc RJ Flamengo é o primeiro colocado da Superliga, com 43 pontos em 16 partidas - o time tem um jogo a mais. Já o Minas, na segunda posição, tem 38 pontos. Quem completa o "pódio" é o Osasco, que tem 33, apenas um a frente do quarto colocado Sesi Bauru.
Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, segue agitada. A equipe que fecha a lista, na oitava posição, é o Barueri. No entanto, vê o Mackenzie logo atrás, no nono lugar, com apenas um ponto a menos. Nesta rodada, os times protagonizarão um duelo direto.
Confira horários (de Brasília) e onde assistir
Quinta-feira (5/02) - 16ª rodada
- Sorocaba x Fluminense - 19h - Sportv 2 e VBTV
- Mackenzie x Barueri - 19h - VBTV
- Osasco x Maringá - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Sexta-feira (6/02) - 16ª rodada
- Brasília x Sesc RJ Flamengo - 19h - VBTV
- Tijuca x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV
- Sesi Bauru x Praia Clube - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Confira a classificação atualizada da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Sesc RJ Flamengo
43
16
15
2º
Minas
38
15
13
3º
Osasco
33
16
11
4º
Sesi Bauru
32
16
11
5º
Praia Clube
30
15
10
6º
Maringá
22
15
7
7º
Fluminense
21
15
9
8º
Barueri
15
15
4
9º
Mackenzie
14
15
5
10º
Brasília
13
16
4
11º
Tijuca
11
15
3
12º
Sorocaba
4
15
0
