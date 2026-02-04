Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Feminina

A Superliga Feminina chega à sua 15ª rodada, a quinta do returno, nesta quinta (5) e sexta-feira (6). O Sesc RJ Flamengo tem chance de se isolar ainda mais na liderança da competição. Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs, segue com contornos agitados. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Sesc RJ Flamengo é o primeiro colocado da Superliga, com 43 pontos em 16 partidas - o time tem um jogo a mais. Já o Minas, na segunda posição, tem 38 pontos. Quem completa o "pódio" é o Osasco, que tem 33, apenas um a frente do quarto colocado Sesi Bauru.

Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, segue agitada. A equipe que fecha a lista, na oitava posição, é o Barueri. No entanto, vê o Mackenzie logo atrás, no nono lugar, com apenas um ponto a menos. Nesta rodada, os times protagonizarão um duelo direto.

Praia Clube bateu o Tijuca por 3 sets a 0 em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Confira horários (de Brasília) e onde assistir

Quinta-feira (5/02) - 16ª rodada

Sorocaba x Fluminense - 19h - Sportv 2 e VBTV

Mackenzie x Barueri - 19h - VBTV

Osasco x Maringá - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Sexta-feira (6/02) - 16ª rodada

Brasília x Sesc RJ Flamengo - 19h - VBTV

Tijuca x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV

Sesi Bauru x Praia Clube - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Confira a classificação atualizada da Superliga Feminina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Sesc RJ Flamengo 43 16 15 2º Minas 38 15 13 3º Osasco 33 16 11 4º Sesi Bauru 32 16 11 5º Praia Clube 30 15 10 6º Maringá 22 15 7 7º Fluminense 21 15 9 8º Barueri 15 15 4 9º Mackenzie 14 15 5 10º Brasília 13 16 4 11º Tijuca 11 15 3 12º Sorocaba 4 15 0

