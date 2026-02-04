menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Confira horários e onde assistir à 16ª rodada da Superliga Feminina

Jogos acontecem entre quinta (5) e sexta-feira (6)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/02/2026
06:15
Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)
Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis / Flamengo)
  • Mais Notícias

A Superliga Feminina chega à sua 15ª rodada, a quinta do returno, nesta quinta (5) e sexta-feira (6). O Sesc RJ Flamengo tem chance de se isolar ainda mais na liderança da competição. Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs, segue com contornos agitados. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Sesc RJ Flamengo é o primeiro colocado da Superliga, com 43 pontos em 16 partidas - o time tem um jogo a mais. Já o Minas, na segunda posição, tem 38 pontos. Quem completa o "pódio" é o Osasco, que tem 33, apenas um a frente do quarto colocado Sesi Bauru.

Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, segue agitada. A equipe que fecha a lista, na oitava posição, é o Barueri. No entanto, vê o Mackenzie logo atrás, no nono lugar, com apenas um ponto a menos. Nesta rodada, os times protagonizarão um duelo direto.

Praia Clube bateu o Tijuca por 3 sets a 0 em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)
Praia Clube bateu o Tijuca por 3 sets a 0 em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Confira horários (de Brasília) e onde assistir

Quinta-feira (5/02) - 16ª rodada

  • Sorocaba x Fluminense - 19h - Sportv 2 e VBTV
  • Mackenzie x Barueri - 19h - VBTV
  • Osasco x Maringá - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Sexta-feira (6/02) - 16ª rodada

  • Brasília x Sesc RJ Flamengo - 19h - VBTV
  • Tijuca x Minas - 19h - Sportv 2 e VBTV
  • Sesi Bauru x Praia Clube - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Confira a classificação atualizada da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Sesc RJ Flamengo

43

16

15

Minas

38

15

13

Osasco

33

16

11

Sesi Bauru

32

16

11

Praia Clube

30

15

10

Maringá

22

15

7

Fluminense

21

15

9

Barueri

15

15

4

Mackenzie

14

15

5

10º

Brasília

13

16

4

11º

Tijuca

11

15

3

12º

Sorocaba

4

15

0

