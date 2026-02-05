O Campeonato Sul-Americano feminino de Clubes acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em Lima, no Peru. E, nesta quarta-feira (4), a Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV) divulgou a tabela da competição, que conta com dois representantes brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.

Ao todo, são nove times participantes, que foram divididos em três chaves. Entre as equipes verde-amarelas, a primeira a entrar em ação será o Osasco, pelo Grupo B. Confira abaixo a agenda da fase de grupos do Sul-Americano:

QUARTA-FEIRA (18/02)

Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B

Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A

Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 25/26 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões. Confira os grupos da edição 2026:

GRUPO A

Alianza Lima (PER)

Universidad San Martín (PER)

Banco República (URU)

GRUPO B

1 . Osasco São Cristóvão Saúde (BRA) 2 . Boston College (CHI) 3 . Olympic (BOL)

GRUPO C

Sesi Vôlei Bauru (BRA)

Regatas Lima (PER)

Club de Alto Rendimento (EQU)

