Osasco e Sesi Bauru disputam o Sul-Americano de vôlei feminino; veja a tabela

Torneio garante vagas no Mundial de Clubes

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/02/2026
20:05
Atualizado há 3 minutos
Osasco x Fluminense na Copa Brasil de vôlei (Foto: Carolina Oliveira/ Osasco)
imagem cameraOsasco x Fluminense na Copa Brasil de vôlei (Foto: Carolina Oliveira/ Osasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Sul-Americano feminino de Clubes acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em Lima, no Peru. E, nesta quarta-feira (4), a Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV) divulgou a tabela da competição, que conta com dois representantes brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.

Ao todo, são nove times participantes, que foram divididos em três chaves. Entre as equipes verde-amarelas, a primeira a entrar em ação será o Osasco, pelo Grupo B. Confira abaixo a agenda da fase de grupos do Sul-Americano:

QUARTA-FEIRA (18/02)

  • Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
  • Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
  • Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

  1. Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
  2. Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
  3. Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

  1. Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
  2. Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
  3. Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Léia (camisa 19) lidera as estatísticas de passe na Superliga (Foto: Mailson Santana/ FFC)
Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 25/26 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões. Confira os grupos da edição 2026:

GRUPO A

  • Alianza Lima (PER)
  • Universidad San Martín (PER)
  • Banco República (URU)

GRUPO B

    1.
  1. Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
    2. 2.
  2. Boston College (CHI)
    3. 3.
  3. Olympic (BOL)

GRUPO C

  • Sesi Vôlei Bauru (BRA)
  • Regatas Lima (PER)
  • Club de Alto Rendimento (EQU)

