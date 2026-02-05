Osasco e Sesi Bauru disputam o Sul-Americano de vôlei feminino; veja a tabela
Torneio garante vagas no Mundial de Clubes
O Campeonato Sul-Americano feminino de Clubes acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em Lima, no Peru. E, nesta quarta-feira (4), a Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV) divulgou a tabela da competição, que conta com dois representantes brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.
Ao todo, são nove times participantes, que foram divididos em três chaves. Entre as equipes verde-amarelas, a primeira a entrar em ação será o Osasco, pelo Grupo B. Confira abaixo a agenda da fase de grupos do Sul-Americano:
QUARTA-FEIRA (18/02)
- Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
- Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C
QUINTA-FEIRA (19/02)
- Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
- Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
- Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B
SEXTA-FEIRA (20/02)
- Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
- Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei
Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões. Confira os grupos da edição 2026:
GRUPO A
- Alianza Lima (PER)
- Universidad San Martín (PER)
- Banco República (URU)
GRUPO B
- Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
- Boston College (CHI)
- Olympic (BOL)
GRUPO C
- Sesi Vôlei Bauru (BRA)
- Regatas Lima (PER)
- Club de Alto Rendimento (EQU)
