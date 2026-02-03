Marca de café se torna patrocinadora de clube de Jaqueline na Superliga de vôlei

A Melitta, marca global de cafés, segue expandindo sua presença no vôlei e, agora, é a mais nova patrocinadora do Esporte Clube Pinheiros, equipe que disputa e atualmente lidera a Superliga Feminina B e, além disso, conta com diferentes modalidades.

No total, o acordo contemplará as categorias de base de futebol do clube e o time feminino de vôlei. Além disso, a Melitta também terá seus produtos em todos os espaços dos Pinheiros, desde os restaurantes até o setor administrativo.

Esta será a primeira vez que a marca alemã figura nas duas principais divisões do vôlei nacional, já que, desde 2019, também é a patrocinadora oficial da equipe feminina do Minas, atual segunda colocada da Superliga A. No futebol, serão contempladas as categorias do sub-8 ao sub-14 do Pinheiros. Segundo Denise Mello, diretora de marketing e comunicação do Pinheiros, a parceria é importante pensando na formação de novos talentos e no investimento em alto rendimento.

— A parceria com a Melitta é um passo estratégico que fortalece nossa missão como um dos maiores clubes formadores e olímpicos do país. Contar com o apoio de uma marca tão relevante em nossas categorias de base do futebol e no vôlei feminino adulto chancela a excelência do trabalho realizado no Pinheiros, permitindo que continuemos a investir no alto rendimento e na revelação de novos talentos para o esporte brasileiro.

Jaque volta às quadras como líbero do pinheiros na Superliga B (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

Melitta é patrocinadora das seleções brasileira de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou um acordo de patrocínio da marca global de cafés Melitta. O vínculo vale para o ano de 2026 e a marca passa a estar vinculada às seleções brasileiras de vôlei de quadra e aos representantes do país na praia.

O contrato prevê que a marca possa realizar ativações e explorar conteúdos da CBV nas redes sociais ao longo do ano. Isso além de desenvolver ações especiais com as equipes, aproveitando competições como a Liga das Nações e o Sul-Americano.

Além das seleções, a marca já era parceira da CBV desde dezembro de 2024, patrocinando as Superligas masculina e feminina, a Copa do Brasil e o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A novidade, portanto, é a ampliação do apoio às equipes nacionais.

