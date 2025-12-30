Pelo Guarulhos, Bryan é o grande nome do ataque da Superliga Masculina

Quem vê Bryan Lucas em quadra nem deve imaginar, mas, sim, esta é a primeira vez que o oposto de 20 anos disputa a elite do voleibol nacional como titular absoluto. O novato desbancou grandes nomes que atuam na Superliga e, ao fim do primeiro turno, aparece como o maior pontuador da competição, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Bryan, que atua no Guarulhos, soma 250 pontos marcados, com uma larga vantagem para o segundo colocado. Davy, do São José, vem logo atrás, com 40 pontos a menos. Em terceiro, está Sabino, do Suzano, com 205 acertos.

O jovem oposto se mostra um veterano em quadra. Ele é o principal destaque da campanha do Guarulhos na Superliga. A equipe terminou o primeiro turno na sétima posição, com seis vitórias e cinco derrotas.

Bryan Lucas, o destaque do Guarulhos na Superliga 2025/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

Bryan se destaca em outros fundamentos na Superliga Masculina

No saque, Bryan lidera o ranking com 21 aces, seguido de perto por Daniel (Monte Carmelo), com 20, e por seu companheiro de equipe, o argentino Armoa Morel, que fecha o top 3 com 19 pontos diretos.

Para além do volume, a precisão do atacante impressiona. Ele ocupa a sétima posição em eficiência no saque, registrando 33,9% de aproveitamento — índice calculado pela soma de aces e saques que quebram o passe adversário (o chamado "passe C").

A ascensão: de Uberlândia para o protagonismo

Natural de Uberlândia (MG), a trajetória do jovem de 2,04m foi meteórica. Criado na base do Minas, Bryan buscou novos ares na temporada 2024/25 em um empréstimo ao Araguari, visando maior tempo de quadra. A aposta se provou certeira.

Ao chegar em Guarulhos para a Superliga Masculina 2025/26, ele não demorou a conquistar a vaga de titular absoluto. Hoje, o ponteiro é a principal válvula de escape e o porto seguro do experiente levantador Sandro. Com técnica refinada e braço pesado, Bryan Lucas não está apenas jogando a Superliga; ele está sendo uma referência dentro dela.