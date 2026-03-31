Alison 'Mamute' relembra ponto polêmico de Londres 2012: 'Foi dentro'

A primeira participação de Alison Cerutti - o 'Mamute' - nas Olimpíadas, em Londres 2012, ficou marcada por um gosto amargo. Ao lado de Emanuel, o jogador chegou à final, mas, após um jogo acirrado, terminou com a medalha de prata. A partida teve fim em um ponto polêmico, no qual a arbitragem marcou que o ataque de seu parceiro foi para fora, mas Mamute garante, em entrevista exclusiva ao Lance!, que "foi dentro".

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O capixaba afirmou que nunca teve coragem de assistir o confronto, mas que leva o aprendizado daquela última bola até hoje. Mamute e Emanuel perderam para os alemães Julius Brink e Jonas Reckermann por 2 sets a 1, em parciais apertadas de 23/21, 16/21 e 16/14. No tiebreak, em contornos dramáticos, os brasileiros chegaram a estar perdendo por 14 a 11, mas conseguiram se recuperar.

Segundo Mamute, o que mais dói nele é o fato do juiz de cima não ter descido para averiguar se o ataque decisivo foi para fora ou não, já que tanto ele quanto o de baixo ficaram em dúvida. Além deles, o juiz de linha também não teve certeza e, por isso, nem levantou a bandeira sinalizando se a bola havia sido legal ou não.

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— Encerrar um jogo assim mancha e machuca, deixa um hematoma. Depois de perder ou ganhar, dá para avaliar o que aconteceu ou o que poderia ter sido feito. Nós estamos acostumados com isso. Mas uma força externa errar e acabar o jogo é chato. Poderia até ter sido dentro, mas o juiz tinha que ter descido.

Alison e Emanuel, medalha de prata em Londres 2012 (foto: Divulgação FIVB)

O aprendizado para o ouro na Rio 2016

Apesar da campanha em Londres 2012 ter terminado de uma maneira conturbada, Mamute acredita que serviu para seu amadurecimento como pessoa e jogador. Isso culminou na conquista do ouro em 2016, ao lado de Bruno Schimdt.

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— Depois de mais velho e experiente, sinto que a medalha de prata me deu a sabedoria de olhar o "macro". Ela me ensinou muito e me deu um autoconhecimento muito grande. Me tornei mais humilde e mais humano. Antes, eu só queria jogar vôlei e ganhar, eu não tirava os lados bons.

Depois de Londres 2012, quando tinha 26 anos, Mamute mudou seu projeto e voltou para Vitória, no Espírito Santo, sua cidade natal. Em 2014, começou a jogar com Bruno. E o auge de sua carreira veio em 2016, embaixo de muita chuva, quando a dupla brasileira derrotou os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17) e comemorou o ouro olímpico em casa e nos braços da família.

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (Foto: Divulgação FIVB)

Mamute se aposentou das quadras em outubro do ano passado. O atleta se despediu no mesmo palco do ouro em 2016 - a Praia de Copacabana. Na ocasião, ao lado de Renato, ele conquistou o bronze na etapa do Circuito Brasileiro.

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