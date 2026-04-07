Praia Clube x Sesi Bauru: estrangeiras protagonizam duelo pela última vaga na semi da Superliga

A última vaga nas semifinais da Superliga Feminina 25/26 será decidida no jogo 3 entre Praia Clube e Sesi Bauru, nesta terça-feira (7), às 20h (de Brasília). Com uma vitória cada na série de quartas de final, as equipes passaram por altos e baixos nas duas primeiras partidas, dependendo em diferentes momentos de suas atletas estrangeiras, todas atacantes de extremidade: Payton Caffrey, Maria Koleva e Morgan Fingall, da equipe mineira; e Roslandy Acosta e Nia Reed, do conjunto do interior paulista.

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Payton Caffrey ao resgate

Payton Caffrey em Praia Clube x Tijuca pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Maior pontuadora do Praia Clube na Superliga com 310 pontos (10ª no ranking geral), Caffrey se tornou uma figura indispensável no time. Tanto que, no jogo 2, precisou sair do banco de reservas para ajudar na virada de bola, que estava em um momento crítico. Em cinco sets, Koleva e Fingall somaram apenas cinco pontos cada.

Deslocada para a saída de rede, Caffrey teve 15 acertos, mas não pôde evitar a derrota no tie-break. Em entrevista ao SporTV, o técnico Rui Moreira afirmou que a ponteira americana não começou jogando por conta de uma virose, fator que também a tirou da primeira partida. Na ocasião, Koleva e Fingall conseguiram dar conta do recado, marcando 17 e 9 pontos, respectivamente, na vitória do Praia por 3 sets a 0 - 34,6% da pontuação total da equipe.

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Ainda de acordo com o treinador português, a oposta Morgan Fingall também foi acometida pela virose, mas se colocou à disposição para entrar em quadra no jogo 2 e acabou dando lugar a Caffrey no início do segundo set.

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Acosta e Nia Reed: dupla dinâmica

Acosta comemora ponto em Sesi Bauru x Praia Clube pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Se o Praia Clube sofreu com oscilações e questões médicas envolvendo suas gringas, o Sesi Bauru aproveitou as boas atuações da oposta Nia Reed e da ponteira Roslandy Acosta. Juntas, as duas correspondem a 62 dos 170 pontos feitos pela equipe paulista na série, quase 36,5% do somatório total.

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Acosta está dando sequência à fase artilheira que vem desde a fase classificatória da Superliga. A venezuelana é a segunda maior pontuadora do Sesi Bauru na competição com 247 pontos (20ª no ranking geral), ficando atrás somente da central Diana com 252. No primeiro duelo das quartas de final, a ponteira teve 15 acertos, e no segundo 16.

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Nia Reed em Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Por outro lado, Nia Reed vive um momento de redenção em plena reta decisiva da temporada. A oposta americana retornou ao Sesi Bauru após passagem pelo próprio Praia Clube, onde não havia feito um bom ano. Mesmo assim, a chegada foi cercada de expectativas, que não foram correspondidas. Isso até os início dos playoffs.

Titular em apenas três partidas na fase classificatória, Nia Reed desbancou Bruna Moraes - terceira maior pontuadora do time do interior paulista no campeonato com 232 pontos - e virou a jogadora de confiança do técnico Henrique Modenesi na saída de rede. Ela começou entre as titulares em ambos os confrontos da série, fazendo 10 pontos no jogo 1 e 21 no jogo 2.

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Gráfico mostra números das estrangeiras de Praia Clube e Sesi Bauru (Foto: Reprodução)

Resultados das quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Sesc RJ Flamengo* x Mackenzie

Jogo 1: 3 x 1 (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16)

3 x 1 (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16) Jogo 2: 3 x 0 (25/21, 27/25 e 25/23)

Praia Clube x Sesi Bauru

Jogo 1: 3 x 0 (25/23, 25/22 e 25/19)

3 x 0 (25/23, 25/22 e 25/19) Jogo 2: 2 x 3 (25/23, 23/25, 25/18, 13/25 e 11/15)

Minas* x Maringá

Jogo 1: 3 x 0 (25/19, 25/16 e 25/20)

3 x 0 (25/19, 25/16 e 25/20) Jogo 2: 3 x 2 (21/25, 25/17, 22/25, 25/22 e 15/11)

Osasco* x Fluminense

Jogo 1: 3 x 0 (25/22, 25/14 e 25/17)

3 x 0 (25/22, 25/14 e 25/17) Jogo 2: 3 x 0 (25/15, 29/27 e 25/13)

*Classificado para as semifinais

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