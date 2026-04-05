Central vice-campeã olímpica em Tóquio 2020 se aposenta do vôlei aos 34 anos
Ana Beatriz Correa estava jogando nos EUA; aposentadoria foi anunciada através das redes sociais
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A central Ana Beatriz Correa, conhecida apenas como Bia, anunciou aposentadoria do vôlei neste domingo (5), aos 34 anos. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a jogadora também conquistou com a seleção brasileira dois títulos sul-americanos, quatro do Grand Prix e três vices da Liga das Nações, além de ter tido passagens pelos principais times do país, como Osasco, Praia Clube, Sesi Bauru e Sesc RJ.
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— Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás? O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento… me deu o mundo. Me deu versões de mim que eu nem conhecia. E, acima de tudo, me deu emoções que eu vou carregar para sempre — disse Bia, em publicação nas redes sociais.
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A trajetória de Bia no vôlei
Bia estava desde 2025 no Madison, da League One Volleyball (LOVB), liga profissional dos Estados Unidos. Contratada pelo Sesi Bauru para 24/25, a meio de rede não teve sequência como titular e optou por rescindir o contrato no meio da temporada para assinar com o time americano.
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Apesar de não ter sido sucesso na última passagem pelo Brasil, a central acumulou títulos importantes jogando por equipes nacionais. Com o Osasco, ganhou uma Superliga em 11/12, dois Sul-Americanos, duas Copas Brasil e um bronze no Campeonato Mundial em 2011. Ainda conquistou um Sul-Americano pelo Sesi Bauru, em 13/14. No exterior, a meio de rede também atuou por Scandicci e Roma, da Itália, além do Kuzeyboru, da Turquia.
Nas Olimpíadas de 2020, Bia foi reserva da dupla de centrais formada por Carol Gattaz e 'Carolana'. Ainda pela seleção feminina, a central foi escolhida como a melhor atleta da posição no Grand Prix 2017 e na VNL 2019.
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