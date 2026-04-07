Praia Clube x Sesi Bauru nas quartas da Superliga Feminina: horário e onde assistir

Nesta terça-feira (7), Praia Clube e Sesi Bauru fazem o terceiro e decisivo jogo pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26. A partida que define o último classificado para as semifinais do torneio será disputada no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), a partir das 20h (de Brasília). O duelo tem transmissão do SporTV 2, da GE TV (YouTube) e da VBTV (serviço de streaming oficial da FIVB). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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As equipes estão empatadas na série com uma vitória cada. O Praia Clube venceu o primeiro jogo por 3 sets a 0 (25/23, 25/22 e 25/19), em casa, com tranquilidade. Na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), foi o Sesi quem levou a melhor no tie-break (23/25, 25/23, 18/25, 25/13 e 15/11).

➡️ Relembre como foi o segundo jogo

O vencedor do confronto avança para enfrentar o Sesc RJ Flamengo em nova série melhor de três. Do outro lado da chave, Minas e Osasco disputam vaga na final.

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➡️ Praia Clube x Sesi Bauru: estrangeiras protagonizam duelo pela última vaga na semi da Superliga

Informações sobre a partida

Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 3 das quartas de final da Superliga Feminina 25/26

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2, GE TV (YouTube) VBTV (streaming)

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Resultados das quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Sesc RJ Flamengo* x Mackenzie

Jogo 1: 3 x 1 (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16)

3 x 1 (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16) Jogo 2: 3 x 0 (25/21, 27/25 e 25/23)

Praia Clube x Sesi Bauru

Jogo 1: 3 x 0 (25/23, 25/22 e 25/19)

3 x 0 (25/23, 25/22 e 25/19) Jogo 2: 2 x 3 (25/23, 23/25, 25/18, 13/25 e 11/15)

Minas* x Maringá

Jogo 1: 3 x 0 (25/19, 25/16 e 25/20)

3 x 0 (25/19, 25/16 e 25/20) Jogo 2: 3 x 2 (21/25, 25/17, 22/25, 25/22 e 15/11)

Osasco* x Fluminense

Jogo 1: 3 x 0 (25/22, 25/14 e 25/17)

3 x 0 (25/22, 25/14 e 25/17) Jogo 2: 3 x 0 (25/15, 29/27 e 25/13)

*Classificado para as semifinais

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