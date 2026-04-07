Praia Clube x Sesi Bauru nas quartas da Superliga Feminina: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam pela última vaga na semifinal, às 20h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (7), Praia Clube e Sesi Bauru fazem o terceiro e decisivo jogo pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26. A partida que define o último classificado para as semifinais do torneio será disputada no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), a partir das 20h (de Brasília). O duelo tem transmissão do SporTV 2, da GE TV (YouTube) e da VBTV (serviço de streaming oficial da FIVB). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
- Vôlei
Praia Clube x Sesi Bauru: estrangeiras protagonizam duelo pela última vaga na semi da Superliga
Vôlei07/04/2026
- Vôlei
Atual campeã da Superliga, Giovana projeta adversário da semifinal: ‘Loucura’
Vôlei04/04/2026
- Vôlei
Semifinalista da Superliga, Tifanny exalta elenco do Osasco: ‘Não é fácil’
Vôlei03/04/2026
As equipes estão empatadas na série com uma vitória cada. O Praia Clube venceu o primeiro jogo por 3 sets a 0 (25/23, 25/22 e 25/19), em casa, com tranquilidade. Na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), foi o Sesi quem levou a melhor no tie-break (23/25, 25/23, 18/25, 25/13 e 15/11).
➡️ Relembre como foi o segundo jogo
O vencedor do confronto avança para enfrentar o Sesc RJ Flamengo em nova série melhor de três. Do outro lado da chave, Minas e Osasco disputam vaga na final.
➡️ Praia Clube x Sesi Bauru: estrangeiras protagonizam duelo pela última vaga na semi da Superliga
Informações sobre a partida
Praia Clube x Sesi Bauru - Jogo 3 das quartas de final da Superliga Feminina 25/26
🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2, GE TV (YouTube) VBTV (streaming)
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultados das quartas de final da Superliga Feminina 25/26
Sesc RJ Flamengo* x Mackenzie
- Jogo 1: 3 x 1 (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16)
- Jogo 2: 3 x 0 (25/21, 27/25 e 25/23)
Praia Clube x Sesi Bauru
- Jogo 1: 3 x 0 (25/23, 25/22 e 25/19)
- Jogo 2: 2 x 3 (25/23, 23/25, 25/18, 13/25 e 11/15)
Minas* x Maringá
- Jogo 1: 3 x 0 (25/19, 25/16 e 25/20)
- Jogo 2: 3 x 2 (21/25, 25/17, 22/25, 25/22 e 15/11)
Osasco* x Fluminense
- Jogo 1: 3 x 0 (25/22, 25/14 e 25/17)
- Jogo 2: 3 x 0 (25/15, 29/27 e 25/13)
*Classificado para as semifinais
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias