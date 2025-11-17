Mundial de Vôlei de Praia pode ter pódios 100% brasileiros; veja cenários

Com seis duplas classificadas para a fase eliminatória, o Mundial de Vôlei de Praia pode ter pódios 100% brasileiros no masculino e feminino. O chaveamento para a disputa do mata-mata, divulgado nesta segunda-feira (17), permite que as parcerias do país se encontrem de lados opostos em quadra apenas na fase semifinal. Veja os cenários abaixo.

O regulamento da competição apenas impede a presença de três equipes do mesmo país em um mesmo grupo na primeira fase e prevê que duplas do mesmo grupo não se enfrentem na primeira rodada das eliminatórias, fase que terá início nesta terça-feira (18).

No masculino, caso as três duplas classificadas vençam seus jogos, o primeiro confronto entre brasileiros aconteceria na semifinal, colocando André/Renato contra George/Saymon. Neste cenário, o vencedor do confronto teria Evandro e Arthur, na outra chave, como possíveis adversários na final.

Entre as mulheres, o cenário seria parecido, com Duda e Ana Patrícia enfrentando Carol e Rebecca numa semifinal, caso cheguem nesta fase. Do outro lado, Thamela e Vic seriam as possíveis adversárias na decisão.

Thamela e Vic lideram o ranking mundial de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Brasileiros nas eliminatórias

As duplas brasileiras voltam à ação na madrugada desta terça-feira (18), em Adelaide, na Austrália, mas apenas duas parcerias já têm adversários definidos. George e Saymon enfrentam os cataris Cherif e Ahmed, enquanto Duda e Ana Patrícia encaram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

