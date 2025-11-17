Brasileiros encaram dupla quase imbatível no Mundial de Vôlei de Praia

Após vencer os atuais campeões olímpicos Ahman e Hellvig, da Suécia, os brasileiros George e Saymon terão outro páreo duro no Mundial de Vôlei de Praia. Os primeiros rivais nas eliminatórias serão os cataris Cherif e Ahmed, que venceram seis dos últimos oito torneios disputados.

George e Saymon se classificaram para a fase eliminatória em segundo lugar do Grupo C, atrás apenas dos compatriotas André e Renato, com duas vitórias. A primeira partida dos brasileiros no mata-mata está prevista para esta terça-feira (18), a partir das 5h30 (horário de Brasília). Atualmente, Cherif e Ahmed ocupam a sexta colocação no ranking mundial de vôlei de praia, com 6260 pontos. O título mais recente veio na etapa de Newport Beach, na Califórnia, no início de outubro.

Outra dupla brasileira que já conheceu as adversárias na próxima fase do Mundial foram as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que mantiveram os 100% de aproveitamento na competição após vitória por WO na última rodada da primeira fase. Agora, as duas enfrentam as porto-riquenhas Gonzalez e Navas, que avançaram como terceiras colocadas do Grupo H.

Brasil tem mais três duplas no páreo

Além de George/Saymon e Duda/Ana Patrícia, o Brasil ainda tem mais três representantes na disputa do Mundial de Vôlei de Praia. Entre os homens, Evandro e Arthur avançaram após vitória de virada sobre os alemães Henning e Wust. No feminino, Thâmela e Vic avançaram na liderança do Grupo A após vitória sobre as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, enquanto Carol e Rebecca se classificaram na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento. Vitória e Hegê, últimas colocadas do Grupo C, pararam na primeira fase.

Evandro/Arthur, Thâmela/Vic e Carol/Rebecca ainda aguardam definição de adversários e horário da primeira partida nas eliminatórias.

Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

