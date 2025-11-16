Além da virada de Evandro e Arthur Lanci, neste domingo (16), os torcedores puderam aproveitar o show de duas duplas brasileiras: Thamela e Victoria, e Carol Solberg e Rebecca. Ambas fecharam a fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia com 100% de aproveitamento em três jogos disputados. No feminino, apenas Vitoria e Hegeile ficaram fora do mata-mata.

Thamela e Vic passam na liderança após sufoco

Na partida de estreia, as brasileiras superaram Gaona e Allcca, do Peru, mesmo com o fim dramático. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/19 e 25/23. Logo depois, Thamela e Vic dominaram as paraguaias Michelle e Corrales para fechar a segunda vitória por 2 sets a 0, por 21/16 e 21/14.

No Grupo A, as líderes do ranking mundial se destacaram com apenas um set perdido em três jogos disputados. Para garantir a liderança, na terceira rodada, derrotaram ucranianas Lazarenko e Romaniuk por 2 a 1, com parciais de 19/21, 21/15 e 16/14, de virada.

O intenso jogo parecia até uma etapa de mata-mata. Apesar do placar apertada, foram as ucranianas quem levaram a melhor no primeiro set com uma caixinha inteligente sobre o bloqueio de Thamela no ponto final. A parcial seguinte começou com forte domínicio da Ucrânia, mas como diz o ditado "brasileiro não desiste nunca", e, assim, a virada veio com força. Com ajuda da rede e um pouco de sorte, as brasileiras abriram cinco pontos de vantagem para confirmar a vitória parcial e empataro jogo.

O tie break estava nas mãos de Lazarenko e Romaniuk, que abriram 8 a 3 no placar. A partir daí, a dupla do Brasil mostrou o porquê está no top-1 do mundo e assumiu o controle do confronto. O empate veio com uma sequência de erros das ucranianas. Após o bloqueio de Thamela para virar a parcial, Vic fechou a vitória com uma bela largadinha.

Carol Solberg e Rebecca sem dificuldades

Na partida de estreia, as brasileiras superaram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8. Logo depois, Carol e Rebecca dominaram as holandesas Konink e Poiesz para fechar a segunda vitória por 2 sets a 0, por 21/12 e 21/9.

Com brilhantia, as brasileiras concluíram a fase eliminatória na liderança do Grupo B e sem perder nenhum set em três jogos disputados. A dupla derrotou com tranquilidade as ucranianas Davidova e Khmil por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15, no início da noite deste domingo (16).

Carol Solberg brilha no bloqueio em Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Apesar da atuação sólida de Rebecca, o destaque da terceira rodada ficou com a veterana Carol que brilhou rede tanto na defesa, com bloqueios impressionantes, quanto no ataque. O primeiro set começou acirrado, mas logo a diferença abriu para as brasileiras que foi administrada com maestria pela dupla. No fim, a número 2 da equipe aproveitou bem o bloqueio adversário para fechar o placar.

O início do set seguinte não foi tão tranquilo, aliás. Na disputa direta pela liderança, as ucranianas voltaram com melhor para tentar recuperar a desvantagem no placar geral. Foi, então, que o bloqueio de Carol encaixou de vez, e as adversárias ficaram novamente para trás. A virada veio com um ponto confirmado por dois bloqueios consecutivos de Solberg. Depois de tomar a liderança, o Brasil fez um jogo tranquilo até fechar a vitória e confirmar a invencibilidade.

Única dupla brasileira eliminada

Os resultados positivos não se repetiram para Vitoria e Hegeile na terceira rodada. Com apenas uma vitória, as brasileiras se despedem do Mundial de Vôlei de Praia na última colocação do Grupo C. O único triunfo da dupla aconteceu na estreia, mas foi seguido por duas derrotas para as norte-americanas Nuss e Brasher, assim como para as tchecas Kylie e Maixnerova.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

