Brasil coloca três duplas no top-5 do vôlei de praia mundial em 2025
Ranking do ano está sendo divulgado aos poucos pela FIVB
O Brasil garantiu três representantes entre as cinco melhores duplas de vôlei de praia do mundo em 2025. Na última semana do ano, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) está divulgando o top-10 da modalidade, que será revelado por completo nesta quarta-feira (31). Carol/Rebecca, Thamela/Vic e Duda/Ana Patrícia figuram no top-5.
➡️Da glória à pausa: o ano de altos e baixos de Duda e Ana Patrícia
Atuais líderes do ranking geral feminino do vôlei de praia, Carol e Rebecca aparecem em terceiro lugar. A dupla conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de vôlei de praia, na Austrália, em novembro. A temporada de estreia da parceria terminou com chave de ouro após a conquista do Elite 16 de Itapema, em Santa Catarina, que garantiu às brasileiras o título geral do Circuito Mundial da modalidade.
Em quarto lugar aparecem Thamela e Vic, que terminaram o ano na vice-liderança do ranking geral, logo atrás das compatriotas. A dupla formada pouco antes dos Jogos Olímpicos de Paris terminou o Mundial com um quarto lugar, após perder a disputa do bronze justamente para Carol e Rebecca. Em 2025, as duas conquistaram o título da etapa de Ostrava do Circuito Mundial.
As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia fecham o top-5. Apesar de iniciarem a temporada como dupla a ser batida após a medalha de ouro em Paris, as brasileiras enfrentaram dificuldades ao longo do ano, incluindo uma lesão de Ana Patrícia em maio, e a desistência do Mundial antes das oitavas de final, motivada por questões de saúde mental de Duda. Mesmo com os altos e baixos, garantiram o título do Circuito Brasileiro em 2025.
Evandro e Arthur Lanci no top-10
O Brasil também colocou uma dupla entre os melhores do mundo no naipe masculino. Evandro e Arthur Lanci encerraram o ano em quarto lugar no ranking geral do vôlei de praia e garantiram quatro pódios no Circuito Mundial, incluindo uma medalha de ouro na etapa de João Pessoa, em setembro. A dupla terminou o Campeonato Mundial com quinta colocação.
