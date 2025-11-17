Rena, vaca, furadeira e mais: relembre prêmios inusitados que atletas receberam
Lucas Pinheiro recebeu uma rena por título no esqui alpino
- Matéria
- Mais Notícias
Campeão da etapa de Levi de esqui alpino, no último domingo (16), o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não viralizou apenas pelo título inédito, mas também pelo prêmio inusitado recebido junto com a medalha de ouro: uma rena. O Lance! relembra outros atletas que receberam presentes fora do comum após conquistas no mundo esportivo.
Leitura labial mostra Rayssa Leal ‘falando sozinha’ na final do STU Rio
Fora de Campo
Thamela/Vic e Carol/Rebecca mantêm invencibilidade no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Evandro e Arthur sofrem, mas fecham fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia na liderança
Mais Esportes
➡️Brasileiro ganha rena do Papai Noel por título inédito na Copa do Mundo de esqui
Vaca em dobro
Um dos maiores tenistas da história, o suíço Roger Federer foi duas vezes presenteado com uma vaca no ATP 250 de Gstaad. A primeira vez foi em 2003, pouco após conquistar o título de Wimbledon pela primeira vez. Batizada de Juliette, a vaca deu à luz um filhote no ano seguinte, e Federer escolheu o nome: Edelweiss, uma espécie de flor muito encontrada na Suíça.
Gstaad will always be famous for gifting Federer a cow upon his homecoming back in July 2003 as a sign of gratitude for winning Wimbledon pic.twitter.com/I0ayz3vp1u— Bastien Fachan (@BastienFachan) July 15, 2025
Quase 10 anos mais tarde, em 2013, Federer voltou ao ATP 250 de Gstaad e novamente foi presenteado com uma vaca, chamada Desirée. Então número 5 do mundo, o tenista mostrou surpresa ao receber o animal, adornado com enfeite de flores na cabeça.
Furadeira, tesoura de poda e open de refrigerante
O mundo do vôlei também protagonizou cenas inusitadas ao presentear suas atletas, com destaque para Gabi Guimarães, principal atleta brasileira da atualidade. Em 2024, a capitã da seleção e atleta do Conegliano, da Itália, recebeu uma furadeira como prêmio por ser eleita MVP da partida contra o Bergamo, pelo campeonato nacional. Ela ainda foi presenteada com uma tesoura de poda ao ser escolhida como a jogadora mais valiosa da equipe no mês de outubro.
Gabi não foi a única estrela brasileira do vôlei a receber um prêmio inusitado. Na última temporada, Rosamaria, que atua pelo Denso Airybees, do Japão, foi presenteada com um ano de refrigerante grátis e uma caixinha de comida japonesa ao ser eleita como melhor jogadora em duas partidas diferentes. Em 2022, a levantadora Roberta, da seleção brasileira, defendia o LKS Lodz, da Polônia, quando foi presenteada com um espremedor de frutas por se destacar na estreia da Amica Cup.
Isenção do serviço militar
Os atletas da Coreia do Sul têm uma motivação extra para subir ao pódio nos Jogos Olímpicos: a isenção do serviço militar. No país, todos os homens fisicamente aptos são obrigados a servir as forças armadas por aproximadamente dois anos, no período entre os 18 e 28 anos. Desde 1973, os atletas que conseguirem qualquer medalha olímpica são isentos do serviço militar. Medalhistas de ouro nos Jogos Asiáticos também são beneficiados.
Nos trilhos e nos ares
Medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, os esgrimistas Cheung Ka Long e Vivian Kong Man Wai, de Hong Kong, foram presenteados pelo governo local com passagens de metrô vitalícias. Já os medalhistas colombianos receberam milhas da companhia aérea Avianca, em parceria com o Comitê Olímpico do país, sendo 100.000 para medalha de ouro, 50.000 para prata e 30.000 para bronze.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Matéria
- Mais Notícias