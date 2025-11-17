Campeão da etapa de Levi de esqui alpino, no último domingo (16), o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não viralizou apenas pelo título inédito, mas também pelo prêmio inusitado recebido junto com a medalha de ouro: uma rena. O Lance! relembra outros atletas que receberam presentes fora do comum após conquistas no mundo esportivo.

Vaca em dobro

Um dos maiores tenistas da história, o suíço Roger Federer foi duas vezes presenteado com uma vaca no ATP 250 de Gstaad. A primeira vez foi em 2003, pouco após conquistar o título de Wimbledon pela primeira vez. Batizada de Juliette, a vaca deu à luz um filhote no ano seguinte, e Federer escolheu o nome: Edelweiss, uma espécie de flor muito encontrada na Suíça.

Quase 10 anos mais tarde, em 2013, Federer voltou ao ATP 250 de Gstaad e novamente foi presenteado com uma vaca, chamada Desirée. Então número 5 do mundo, o tenista mostrou surpresa ao receber o animal, adornado com enfeite de flores na cabeça.

Furadeira, tesoura de poda e open de refrigerante

O mundo do vôlei também protagonizou cenas inusitadas ao presentear suas atletas, com destaque para Gabi Guimarães, principal atleta brasileira da atualidade. Em 2024, a capitã da seleção e atleta do Conegliano, da Itália, recebeu uma furadeira como prêmio por ser eleita MVP da partida contra o Bergamo, pelo campeonato nacional. Ela ainda foi presenteada com uma tesoura de poda ao ser escolhida como a jogadora mais valiosa da equipe no mês de outubro.

Gabi não foi a única estrela brasileira do vôlei a receber um prêmio inusitado. Na última temporada, Rosamaria, que atua pelo Denso Airybees, do Japão, foi presenteada com um ano de refrigerante grátis e uma caixinha de comida japonesa ao ser eleita como melhor jogadora em duas partidas diferentes. Em 2022, a levantadora Roberta, da seleção brasileira, defendia o LKS Lodz, da Polônia, quando foi presenteada com um espremedor de frutas por se destacar na estreia da Amica Cup.

Rosamaria recebeu cupom de refrigerante grátis no Japão (Foto: Reprodução)

Isenção do serviço militar

Os atletas da Coreia do Sul têm uma motivação extra para subir ao pódio nos Jogos Olímpicos: a isenção do serviço militar. No país, todos os homens fisicamente aptos são obrigados a servir as forças armadas por aproximadamente dois anos, no período entre os 18 e 28 anos. Desde 1973, os atletas que conseguirem qualquer medalha olímpica são isentos do serviço militar. Medalhistas de ouro nos Jogos Asiáticos também são beneficiados.

Nos trilhos e nos ares

Medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, os esgrimistas Cheung Ka Long e Vivian Kong Man Wai, de Hong Kong, foram presenteados pelo governo local com passagens de metrô vitalícias. Já os medalhistas colombianos receberam milhas da companhia aérea Avianca, em parceria com o Comitê Olímpico do país, sendo 100.000 para medalha de ouro, 50.000 para prata e 30.000 para bronze.

