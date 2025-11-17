Conhecida como "Fadinha", Rayssa Leal conquistou mais uma vez o título do STU Pro Tour Rio, neste domingo (16), na capital do Rio de Janeiro. Assim, a brasileira garantiu o pentacampeonato no torneio da Cidade Maravilhosa e, além do troféu, desembolsou uma boa premiação em dinheiro. O valor chega a mais de R$ 185 mil, segundo apuração do Lance!.

Premiação do STU

A Skate Total Urbe (STU), a liga brasileira de skate street e park, contou com uma bolada de premiação para a edição de 2025. Ao todo, foi distribuido um total de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões, na cotação atual) pela etapa no Rio de Janeiro, com prêmios divididos igualmente entre homens e mulheres.

Os campeões do STU Pro Tour Rio vão receber 35 mil dólares (R$ 185,9 mil) cada. Em sequência, o segundo e terceiro colocados faturam 18 e 13 mil dólares, respectivamente. Todos os atletas recebem uma premiação por participação de 2 mil dólares.

Rayssa Leal alcança grande feito

A vitória no Rio de Janeiro não é novidade para Rayssa Leal. Ao superar grandes nomes do skate mundial, a brasileiro se tornou pentacampeã do STU Pro Tour Rio, que acontece entre os dias 13 e 16 de novembro, na capital carioca.

Em entrevista para a" CazéTV" após o título, Rayssa foi perguntada sobre como se sentia ao vencer o evento no Rio de Janeiro pela quinta vez. Sem acreditar, a reação da Fadinha chamou a atenção.

— É a quinta?! Acho que todos os pódios são muitos especiais pra mim. Mas estamos no Brasil e é um campeonato internacional, então vem muitas pessoas de fora e nós representamos muito bem o Brasil. Tivemos muitas meninas (brasileiras) na final, coisa que pra mim é muito especial, porque eu que estou acostumada com competir lá fora com 20 japonesas, uma brasileira, uma australiana… Uma loucura.

Eu fico muito feliz de estar representando bem o Brasil aqui em casa — respondeu Rayssa.

