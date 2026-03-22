Melissa, vice-campeã olímpica, se derrete pela torcida brasileira no Areia Games: 'A melhor do mundo'

Neste sábado (21), o Areia Games, torneio inédito que reúne grandes duplas do vôlei de praia mundial, proporcionou uma revanche da final de Paris 2024 entre Ana Patrícia/Duda e Melissa/Brandie. Desta vez, quem se deu melhor foram as canadenses, que, embaixo do calor escaldante de Niterói (RJ), venceram por 21 a 15.

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➡️ Duda e Ana Patrícia são derrotadas em revanche da final das Olimpíadas de Paris 2024

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Apesar de longe de casa, Melissa e Brandie tem uma relação próxima com o Brasil. Isso porque treinaram por um tempo nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na temporada passada. Neste sábado (21), as canadenses enfrentaram Ana Patrícia e Duda pela primeira vez em território "inimigo" desde as Olimpíadas de Paris, mas não sentiram a pressão. Ao fim do confronto, após tirar muitas fotos com torcedores na arquibancada, Melissa elogiou os brasileiros em entrevista ao Lance!.

— Todos os torcedores que apareceram fizeram esse evento (Areia Games) muito especial. São os melhores fãs do mundo, não poderia ter sido mais divertido. Estou muito feliz de estar aqui.

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As canadenses Melissa e Brandie disputam ponto no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Mesmo que amistosa, o Areia Games é a primeira competição da dupla canadense no ano. Ao Lance!, Brandie avaliou que é hora de testar novas jogadas, mas com a consciência de que o ritmo físico, segundo ela, ainda não está ideal.

— Tem muitas coisas nas quais temos que trabalhar e também estamos tentando coisas novas. Então, às vezes, cometemos muitos erros, mas é nos torneios que temos que tentar. Mesmo que não estejamos em ritmo de competição, é claro que queremos ganhar e dar nosso máximo. No entanto, ainda temos muito o que fazer para ficarmos 100% mentalmente e fisicamente.

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Resultados deste sábado (21) no Areia Games

1 . Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro 2 . Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann 3 . Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie 4 . Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija 5 . Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie 6 . Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija 7 . Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann 8 . Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija 9 . Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann 10 . Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

Programação deste domingo (22) no Areia Games