Após derrota, time de Gabi Guimarães pode trocar de técnico

O Conegliano, time de Gabi Guimarães na Itália, foi derrotado pelo Scandicci na final do Mundial de Clubes de Vôlei feminino. Após o jogo complicado, começaram rumores sobre a saída do técnico Daniele Santarelli. Além do Conegliano, o ex-jogador de vôlei italiano também comanda a seleção turca de vôlei.

Segundo o site "Volley Magazine", Santarelli tem contrato com o Conegliano até 2027, entretanto, rumores indicam que o substituto seria Stefano Lavarini, que comanda o Milano há duas temporadas. O time de Milão derrotou o Conegliano na Supercopa Italiana, quebrando uma hegemonia de seis anos.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Relembre derrota do Conegliano na final do Mundial de Clubes de Vôlei

O clássico italiano entre Conegliano e Scandicci reuniu as melhores atletas do planeta na decisão do Mundial de Clubes feminino de vôlei, no último domingo (14). No tão esperado duelo entre Antropova e Gabi Guimarães, a russa-italiana levou a melhor e o Scandicci venceu por 3 sets a 1, com parciais de 30/28, 25/19, 21/25 e 25/23.

A disputa pelo Mundial de Clubes marcou o quarto confronto consecutivo entre as duas em competições internacionais. Quando Conegliano e Scandicci mediram forças, quem levou a melhor foi Gabi. Em maio, as equipes disputaram o título da Champions League e a brasileira se sagrou campeã. Já nos torneios de seleções, foi Antropova que se sobressaiu, já que a Itália venceu o Brasil por duas vezes este ano, na final da Liga das Nações (VNL) e semifinal do Mundial.

Ao desbancar o atual campeão, o Scandicci conquistou seu primeiro título do Mundial de Clubes. Antropova terminou como a maior pontuadora do jogo e da competição, com 25 pontos.