Mais Esportes

Campinas x Al-Rayyan: horário e onde assistir ao Mundial de vôlei

A equipe paulista foi convidada a participar como anfitrião

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/12/2025
08:30
Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
O Vôlei Renata, conhecido como Campinas, e o Al-Rayyan, do Qatar, se enfrentam nesta quinta-feira (18). Pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, as equipes em quadra às 20h30 (de Brasília), no Mangueirinho, em Belém, no Pará. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.

Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Como foi a estreia do Campinas?

O Campinas foi derrotado por 3 sets a 2, com parciais 19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16, pelo Zawiercie. O maior pontuador foi Boladz, do time polonês, que marcou 20 pontos. No campinense, o domínio foi de Adriano, com 17 pontos.

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final
Campinas vence São José na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como funciona o Mundial de vôlei masculino?

A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Vôlei Renata/Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

