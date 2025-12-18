Campinas x Al-Rayyan: horário e onde assistir ao Mundial de vôlei
A equipe paulista foi convidada a participar como anfitrião
O Vôlei Renata, conhecido como Campinas, e o Al-Rayyan, do Qatar, se enfrentam nesta quinta-feira (18). Pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, as equipes em quadra às 20h30 (de Brasília), no Mangueirinho, em Belém, no Pará. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).
Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes masculino de vôlei
O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.
Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).
✅ Ficha Técnica
Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Como foi a estreia do Campinas?
O Campinas foi derrotado por 3 sets a 2, com parciais 19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16, pelo Zawiercie. O maior pontuador foi Boladz, do time polonês, que marcou 20 pontos. No campinense, o domínio foi de Adriano, com 17 pontos.
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
Como funciona o Mundial de vôlei masculino?
A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Vôlei Renata/Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
