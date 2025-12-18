Cruzeiro perde para o Perugia e cai na fase de grupos do Mundial de Vôlei

O Cruzeiro vinha em campanha complicada no Mundial de Clubes de Vôlei. Essa situação foi confirmada nesta quinta-feira (18), com a eliminação do mineiro na competição ainda na fase de grupos. O Raposa precisava de uma vitória simples (perdendo no máximo um set) sobre o Perugia para conseguir ir às eliminatórias. Entretanto, o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 (25/19, 25/23 e 25/21).

O maior pontuador da partida foi Semeniuk, do Perugia, ele fez 17 pontos. Do lado cruzeirense, Oppenkoski foi o destaque, com 14 pontos, sendo um ace. O Cruzeiro termina a partida com a penúltima posição do Grupo B. A única vitória do mineiro veio sobre o Swehly, que também foi o único time que o brasileiro conseguiu vencer um set.

Kamil Semeniuk foi destaque na eliminação do Cruzeiro no Mundial de Vôlei (Foto: Volletball World)

Como foi Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei

O Cruzeiro começou a partida bem. O brasileiro chegou a abrir três pontos, enquanto o Perugia não marcava nenhum. Os destaques do início do set foram Lucão e Oppenkoski. Entretanto, os italianos começaram a subir bruscamente na parcial, principalmente por conta da ação de Ben Tara. No fim, o Perugia fechou em 25 a 19. O maior pontuador foi Oppenkoski, do Cruzeiro, com sete pontos.

Cruzeiro em quadra contra o Perugia no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Chegando pendurado no segundo set, o Cruzeiro emplacou uma partida equilibrada. A virada o Perugia, entretanto, veio na reta final, quando o italiano tirou o 22 a 20 do brasileiro. A primeira oportunidade do Perugia fechar o jogo foi derrubada por conta de um desafio. Entretanto, na sequência, um saque para fora do Cruzeiro eliminou o mineiro do Mundial de Vôlei. A parcial foi de 25 a 23.

No último set, o Cruzeiro fez uma boa campanha, pelo menos no início da parcial. O jogo se manteve equilibrado até a reta final, quando o Perugia começou a aplicar a virada. No fim, o italiano fechou com 25 a 21.