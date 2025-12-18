AO VIVO: siga Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei

O Cruzeiro disputa um jogo importante contra o Perugia no último dia de jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei masculino. Para o time brasileiro, é necessário vencer a partida para avançar às eliminatórias. Siga a partida em tempo real no Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real de Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei

1º set

Oppenkoski faz quarto ponto e é o maior pontuador do Cruzeiro. 17 a 14 para o Perugia 15 pontos! Perugia faz 15 a 11 10 pontos! Perugia faz 10 a 6 Perugia abre 9 a 6 Lucão ataca para fora e Perugia abre 7 a 5 Perugia vira em bloqueio sobre Lucão Perugia empata! São 5 a 5 Também na rede! Perugia devolve ponto para o Cruzeiro Na rede! Cruzeiro dá um ponto para o Perugia. 4 a 2 Oppenkoski marca mais um! 4 contra 1 para o Cruzeiro Perugia marca primeiro ponto MAIS UM! Lucão abre terceiro do Cruzeiro Pra fora! Cruzeiro abre 2 pontos Cruzeiro começa marcando!

Pré-jogo

A partida começa às 10h (de Brasília)

➡️ Após derrota, time de Gabi Guimarães pode trocar de técnico

Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Como funciona o Mundial de vôlei masculino?

A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B