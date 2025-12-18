menu hamburguer
AO VIVO: siga Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei

Partida pode definir futuro do brasileiro

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
09:46
Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
O Cruzeiro disputa um jogo importante contra o Perugia no último dia de jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei masculino. Para o time brasileiro, é necessário vencer a partida para avançar às eliminatórias. Siga a partida em tempo real no Lance!.

Tempo real de Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei

1º set

  1. Oppenkoski faz quarto ponto e é o maior pontuador do Cruzeiro. 17 a 14 para o Perugia
  2. 15 pontos! Perugia faz 15 a 11
  3. 10 pontos! Perugia faz 10 a 6
  4. Perugia abre 9 a 6
  5. Lucão ataca para fora e Perugia abre 7 a 5
  6. Perugia vira em bloqueio sobre Lucão
  7. Perugia empata! São 5 a 5
  8. Também na rede! Perugia devolve ponto para o Cruzeiro
  9. Na rede! Cruzeiro dá um ponto para o Perugia. 4 a 2
  10. Oppenkoski marca mais um! 4 contra 1 para o Cruzeiro
  11. Perugia marca primeiro ponto
  12. MAIS UM! Lucão abre terceiro do Cruzeiro
  13. Pra fora! Cruzeiro abre 2 pontos
  14. Cruzeiro começa marcando!

Pré-jogo

  • A partida começa às 10h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Como funciona o Mundial de vôlei masculino?

A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Vôlei Renata/Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

