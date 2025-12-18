AO VIVO: siga Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei
Partida pode definir futuro do brasileiro
O Cruzeiro disputa um jogo importante contra o Perugia no último dia de jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei masculino. Para o time brasileiro, é necessário vencer a partida para avançar às eliminatórias. Siga a partida em tempo real no Lance!.
Tempo real de Cruzeiro x Perugia no Mundial de Vôlei
1º set
- Oppenkoski faz quarto ponto e é o maior pontuador do Cruzeiro. 17 a 14 para o Perugia
- 15 pontos! Perugia faz 15 a 11
- 10 pontos! Perugia faz 10 a 6
- Perugia abre 9 a 6
- Lucão ataca para fora e Perugia abre 7 a 5
- Perugia vira em bloqueio sobre Lucão
- Perugia empata! São 5 a 5
- Também na rede! Perugia devolve ponto para o Cruzeiro
- Na rede! Cruzeiro dá um ponto para o Perugia. 4 a 2
- Oppenkoski marca mais um! 4 contra 1 para o Cruzeiro
- Perugia marca primeiro ponto
- MAIS UM! Lucão abre terceiro do Cruzeiro
- Pra fora! Cruzeiro abre 2 pontos
- Cruzeiro começa marcando!
Pré-jogo
- A partida começa às 10h (de Brasília)
Como funciona o Mundial de vôlei masculino?
A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Vôlei Renata/Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
