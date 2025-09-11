Jogos da Juventude: Bruninho e outros medalhistas olímpicos participam da abertura

Na noite de quarta-feira (10), Brasília foi palco da Cerimônia de Abertura dos Jogos da Juventude, maior competição multiesportiva do país a atletas de até 17 anos, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil. Coube ao levantador Bruninho, campeão olímpico na Rio-2016 e medalhista de prata em Londres-2012 e em Pequim-2008, acender a pira dos evento, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).



A condução da chama começou com Rosângela Santos, do atletismo, também medalhista olímpica. Em seguida, passou pelas mãos de Renato Rezende (ciclismo), Guilherme Toldo (esgrima), Lígia Silva (tênis de mesa), Lucas Abreu (tiro com arco), Fernando Scheffer (natação) e do campeão olímpico Arthur Zanetti, da ginástica artística, antes de chegar a Bruninho.



Presidente do COB exalta os Jogos da Juventude



- É um evento que, pra gente, é muito mais do que uma competição, é um dos maiores legados do Comitê Olímpico do Brasil. Nos Jogos Olímpicos de Paris, 37% da delegação brasileira havia passado pelos Jogos da Juventude. Isso mostra a força transformadora deste evento. É uma verdadeira celebração do talento, da juventude e do esporte nacional. Tenho certeza que esses atletas têm orgulho de um dia terem disputado os Jogos da Juventude”, destacou Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, em discurso na Cerimônia de Abertura.



A primeira edição dos Jogos da Juventude foi em 2000. Desde então, a competição viu brilharem nomes que se consagraram nos últimos anos. Entre eles, estão as campeãs olímpicas Beatriz Souza e Sarah Menezes, ambas do judô, e Duda Lisboa, do vôlei de praia; os medalhistas olímpicos Alison dos Santos “Piu” e Caio Bonfim, do atletismo; Mayra Aguiar, William Lima e Larissa Pimenta, do judô; Fernando Scheffer, da natação; Ana Cristina Souza, Roberta Ratzke, Rosamaria Montibeller e Carolana, do vôlei; além de Rodrygo, jogador da seleção brasileira masculina de futebol e do Real Madrid.



Com recorde de 4.700 atletas em 20 modalidades, os Jogos da Juventude vão até o próximo dia 25.

