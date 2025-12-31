Léia domina o passe na Superliga Feminina; veja números

Muito se fala de quem coloca a bola no chão e concretiza o ponto no vôlei. Porém, um bom ataque nasce de um bom levantamento, que, por sua vez, começa por um bom passe. E, nesse fundamento, quem mais tem brilhado na Superliga Feminina 25/26 até aqui é a líbero Léia, do Sesi Bauru.

Segunda estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Léia fechou o primeiro turno da Superliga Feminina com 69,5% de eficiência no passe, garantindo tranquilidade à sua levantadora. Para a CBV, a eficiência deste fundamento é calculado pela soma dos passes A (bom) e B (aceitável) em relação ao total de passes.

A atuação da líbero é essencial para a campanha do Sesi Bauru até aqui. O time paulista é o sexto colocado da competição e, portanto, garantido na Copa Brasil. A equipe soma seis vitórias em 11 jogos.

Léia (camisa 19) lidera as estatísticas de passe na Superliga (Foto: Mailson Santana/ FFC)

Atrás de Léia, nas estatísticas, vem a líbero Lele, do Tijuca Tênis Clube, com 67,5% de aproveitamento. Já quem aparece na terceira posição é a experiente Camila Brait, que atua no Osasco desde 2008. A jogadora tem 66,7% de eficiência.

Léia é pilar do Sesi Bauru

Léia Silva disputa sua quarta temporada consecutiva pelo Sesi Bauru, despontando como uma peça-chave do time. Antes disso, teve passagens por clubes como Minas, Pinheiros e Osasco.

Pela Seleção Brasileira, a líbero de 40 anos conquistou títulos como Campeonato Sul-Americano de 2015 e o bicampeonato do Grand Prix em 2014 e 2016. Além disso, estava no elenco que chegou às quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Léia se aposentou da Seleção em 2018, às vésperas da disputa da Liga das Nações daquele ano.

